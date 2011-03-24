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Politika

ERDOĞAN'DAN "BATILI DOSTLAR"A TAVSİYE İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 13:32

-ERDOĞAN'DAN "BATILI DOSTLAR"A TAVSİYE İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Batılı dostlara, Doğu'ya ve Güney'e bakış açılarını tekrar gözden geçirme tavsiyesinde bulunuyorum. Tüyler ürpertici, dehşete düşürücü, medeniyetler arası çatışmayı körükleyici kavramları telaffuz edenlerin ya da zihinlerde bu çağrışımı oluşturanların kendi vicdan muhasebelerini derhal yapmalarını arzu ederim'' dedi. Erdoğan, ''Herkes İçin Daha Eşit Bir Dünyada Eşitlik Komisyonlarının  Rolü Uluslararası Konferansı''nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''Biz, Avrupa Birliği üyeliği için her zaman şunu söyledik: Türkiye'nin Birliğe üyeliği, medeniyetler çatışmasına bir antitez oluşturur, 1,5 milyarlık İslam dünyasıyla Batı dünyasını, Türkiye köprü olmak suretiyle birleştirir ve uluslararası terörle ilgili büyük engelleri aşarız. Türkiye'nin üyeliği, Doğu ile Batı'nın birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Türkiye'nin üyeliği, bölgeler, inançlar, kültürler arasındaki önyargıları giderir. Ama birileri bunu anlamak istemedi, anlamamakta ısrar etti. İşte o birileri, bizim tüm uyarılarımıza rağmen, bugün de Libya'ya yönelik operasyonda zihinleri karıştırıyor ve maalesef bakıyorsunuz Haçlı Seferleri gibi son derece münasebetsiz tanımlamalar yapıyor, zihinlerde soru işaretleri oluşturuyor. Bütün bu yaşanan süreç, Türkiye'nin haklılığını ortaya çıkarmıştır.''

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