-ERDOĞAN'DAN "1 MAYIS" MESAJI ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayısların, bundan sonra 'Emek Bayramı' adına yaraşır bir şekilde dostluk ve dayanışma günü olarak kutlanacağına inandığını belirterek, ''Hala sınıf ve çatışma kültürü beklentisi içerisinde olanlar varsa onlar, tarihin loş sayfalarında yerlerini alacaklardır'' dedi. Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkenin, huzur ve barışın, kardeşlik ve hukukun hakim olduğu bir anlayışla Cumhuriyetin 100. yılına doğru yürüdüğünü ifade etti. Bu ülkenin daha bayındır, daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunduğunu kaydeden Erdoğan mesajında, ''Emekçiler, bu toplumun en muteber kesimlerindendir ve büyük takdiri hak etmektedirler. Bizler hükümet olarak, bugüne kadar bu şuurla görev yaptık, her zaman emekçilerimizin yanında olduk'' ifadelerine yer verdi. Bu anlayışla her yıl gerginlik ve çatışmaların beklendiği bir gün olarak gündeme gelen 1 Mayıs gününü, 2008 yılında ''Emek ve Dayanışma Günü'', 2009 yılında da resmi tatil ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Böylece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin emek ve sendikacılık tarihi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. İnanıyorum ki 1 Mayıslar, bundan sonra emek bayramı adına yaraşır bir şekilde dostluk ve dayanışma günü olarak kutlanacak, tüm emekçilerin hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün olacaktır. Zira soğuk savaş döneminin kavram ve kurumları, dünyamızı terk etmiştir. Hala sınıf ve çatışma kültürü beklentisi içerisinde olanlar varsa onlar, tarihin loş sayfalarında yerlerini alacaklardır. Ülkemizin kaosa sürüklendiği yıllarda 34 yıl önceki 1 Mayıs 1977'nin tablosu hala hafızalarımızdadır. Tarihi hafızamız, 1 Mayısların 'çatışma günü' olarak hatırlanmasından artık temizlenmelidir. Bunu, siz emekçi kardeşlerim gerçekleştireceksiniz. Bu vesileyle tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, tüm Konfederasyonlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.''