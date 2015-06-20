Erdoğan'dan 24 Haziran planı

Milletvekillerinin salı günü yapılacak yemin töreni, koalisyon sürecinin de başlama vuruşu olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Geçiçi Başkanlık Divanı oluşmasının ardından 5 gün sonraki asıl Meclis Başkanlığı seçimini beklemeden hükümet kurma görevini Başbakan Ahmet Davutoğlu’na verecek.

Anayasaya göre 23 Haziran Salı günü saat 15.00’te Meclis Genel Kurulu toplanacak ve yeni milletvekilleri yemin edecekler. En yaşlı üye unvanıyla geçici başkan olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Kurul’da yemin edecek ilk isim olacak. Başkanlık Divanı’nda Baykal’a katip üye olarak 26 yaşında en genç parlamenter olan kadın milletvekillerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na hükümeti kurma görevi verecek. Erdoğan’ın hükümet kurma görevini 28 Haziran’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve asıl Başkanlık Divanı’nın oluşmasından sonra yapacağı iddia edilmişti. Anayasaya göre, Erdoğan’ın bu süreci beklemesi gerekmiyor.

Görevi hemen verecek

Önceki gün Saray’da yapılan güvenlik toplantısı sırasında Erdoğan’ın Davutoğlu’nu görevlendirmek için ayın sonunu beklemeyeceğini söylediği bildirildi. Meclis Başkanının seçiminden sonra başlayan hükümet kurmak için geçerli 45 günlük süre de böylece 5 gün daha uzatılmış olacak. Bununla eşzamanlı olarak Meclis Başkanlığı için 5 günlük adaylık süreci başlayacak. TBMM İçtüzüğü’ne göre bu süre kısaltılamıyor.

Başkan adayları, 27 Haziran Cumartesi gecesine kadar başvurularını yapacaklar. Bu 5 günlük sürede, olası koalisyonla ilgili perde arkasında veya kamuoyu önünde yapılacak uzlaşma arayışları da, Meclis başkanının kim olacağını belirleyecek. Bu sürede koalisyon hükümeti henüz kurulmamış olsa bile kapalı kapılar ardında üzerinde mutabık kalınan isim, koalisyon ortaklığının da ilk işareti sayılacak. Teamüle göre, koalisyondaki büyük parti başbakanlığı alırsa, Meclis Başkanlığı da diğer partiye veriliyor. Meclis Başkanlığı için başvuru tarihinden sonraki 5 gün içinde dört tur oylama yapılacak. Tüm oylamaların aynı güne alınma olanağı bulunduğu gibi pazarlıklara bağlı olarak ayrı günlerde de yapılabiliyor.