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Erdoğan'dan '2 çocuğum var' diyen vatandaşa: Yazıklar olsun!

'En az 3 çocuk' yapılması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuk babası vatandaşa tepki gösterdi!

31 Ekim 2015 18:40

Gittiği her yerde en az 3 çocuk politikasını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın "2 çocuğum var" sözlerine "Yazıklar olsun, biz boşuna uğraşıyoruz o zaman" diyerek tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumelihisarı Müzesi'ni gezdikten sonra yakındaki bir çay bahçesinde çay içti. Erdoğan, kapı önündeki bir çift ile bir süre sohbet etti. Karısıyla birlikte kendisine selam veren bir vatandaşa kaç çocuğu olduğunu soran Erdoğan, 2 yanıtını alınca, "Yazıklar olsun sana, biz boşuna bağırıyoruz o zaman" dedi.

Erdoğan, elini öpmek isteyen kadına izin vermedi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki evine geçti. 

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