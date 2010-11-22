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Politika

ERDOĞAN'DAN 12 MİL AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

22 Kasım 2010 15:30

-ERDOĞAN'DAN 12 MİL AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''12 mille alakalı olarak 'anlaşmaya varıldı' diye bir şey yok" dedi. Erdğan, Yunanistan ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "anlaşmaya varıldığı anda zaten taraflar birleşik olarak açıklamasını yaparlar. Yani 'şu şu şu konularda şu şu şekilde anlaşılmıştır' denir. Henüz böyle bir şey söz konusu değil, Görüşmeleri yetkili arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. Belli bir noktaya varınca önümüze getirecekler. Gerekli açıklamayı da o zaman yaparız'' dedi. Erdoğan, NATO Balistik Füze Savunma Sisteminin komutasının kimde olacağına ilişkin olarak ise, ''Komuta olayına gelince, bunlar bundan sonra yapılacak olan birleşimlerde, bir araya gelmelerde o zaman tespit edilecek. Şu anda 'komuta şu ülkededir' diye belirlenmiş bir şey söz konusu değil'' dedi.

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