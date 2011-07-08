-ERDOĞAN: CEMİL BEY DAVET EDERSE ARKADAŞLAR GÖRÜŞECEK TBMM (A.A) - 08.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in siyasi partilerin grup başkanvekillerini davet etmesi durumunda ''arkadaşlarının görüşeceğini'' ifade etti. Erdoğan, 61. Hükümet'in programını sunuşunun ardından, Genel Kurul'dan ayrılırken, gazetecilerin ''Pazartesi günü yemin krizinin çözülme ihtimali var mı?'' sorusuna ''İnşallah'' karşılığını verdi. Erdoğan, siyasi parti grup başkanvekillerinin bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin bir başka soru üzerine, ''Cemil Bey davet ederse arkadaşlar görüşecek'' dedi. Başbakan Erdoğan, gazetecilerin ''Bir öneri olur mu?'' sorusunu ise ''Bilemem, bilemem...'' şeklinde yanıtladı.