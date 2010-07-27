-ERDOĞAN,CAMERON İLE BİRARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan David Cameron ile biraraya geldi ve heyetine akşam yemeği verdi. Erdoğan'ın Cameron ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki başbaşa görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başlangıcında, gazetecilerin görüntü almalarına izin verildi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Cameron ve beraberindeki heyet üyelerine akşam yemeği verdi. Yemeğe Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.