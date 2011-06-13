-ERDOĞAN: ''BUGÜN TÜRKİYE KAZANDI'' ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AK Parti'ye oy vermiş olsun ya da olmasın, tüm milletimize şunu tüm içtenliğimle söylüyorum; 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi, hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir, bu aziz millettir. Bugün bir kez daha Türkiye kazanmıştır. Bugün bir kez daha demokrasi kazanmıştır. Bugün bir kez daha, milli irade kazanmıştır, topyekün millet kazanmıştır'' dedi. Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkondan partililere yaptığı konuşmada, ''Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, bugün, çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyoruz. Bir kez daha, Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Demokrasi tarihimizde, çok partili dönemde, nadir rastlanan bir biçimde, üçüncü dönem milletimizden yetki almanın heyecanını yaşıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''12 Haziran 2011 seçim sonuçları, ülkemize, milletimize, bütün coğrafyamıza, tüm dünyaya hayırlı olsun. Bu sonuçlar, inşallah, bölgemizde ve dünyada, barışa, adalete, huzur ve istikrara katkı sağlasın diyorum'' dedi. Partililerin coşkulu sloganları altında konuşan Erdoğan, ''Bugün millet, sandığa gitmiş, mührü eline almış ve son sözü söylemiş, son kararı vermiştir. Millet, bütün tartışmalara, bütün soru işaretlerine, bütün tereddütlere bugün net olarak son noktayı koymuştur. Bugün, benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Roman tüm kardeşlerim, 74 milyon kazanmıştır'' dedi.