Erdoğan:Biz teğet geçecek demiştik

Başbakan Tayyip Erdoğan, tüm dünyada yaşanan küresel mali krizle ilgili olarak, “Biz ‘teğet geçecek’ dedik.



Ve bütün ortadaki rakamlar bunun teğet geçtiğini göstermiştir” dedi. Dün TRT 1’de canlı yayınlanan “Politik Açılım” programına katılan Erdoğan, “İşsizlik ciddi bir sorun, işsizlik ve yoksullukla ilgili öneriler var mı?” sorusu üzerine şunları kaydetti:



“Eğer biz işsizlikle mücadelede başarılı olamasaydık, İspanya’nın düştüğü duruma düşerdik. İspanya’da işsizlik yüzde 19. İşsizlikle mücadelemiz devam edecek ama Türkiye emek yoğun bir sürece gitmiyor, teknoloji yoğun bir istihdama gidiyor. Emekte kalite artıyor, maliyetleri düşürecek teknolojik yatırımlar artıyor. Bunlar da istihdam noktasında sıkıntı.”



Erdoğan, IMF konusunda da, “IMF ile arkadaşlar şu anda görüşmeleri devam ettiriyor. Yani eğer verirse verir, vermezse bizim için çok da önemli değil. Biz yolumuza devam ederiz” dedi.