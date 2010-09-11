-ERDOĞAN: BİZ FERHAT, BENİM HALKIM ŞİRİN İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, millete sevdalı olduklarını belirterek, ''Biz Ferhat, benim halkım Şirin. Aramızda böyle bir bağ var. Onun için dağları dele dele geldik. Şimdi yine deliyoruz, tüm Türkiye'de aynı şeyleri yapıyoruz'' dedi. Erdoğan, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda parti otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, bu bayramda farklı adımlar attıklarını, anayasa değişikliği paketinin son anlarını halkla birlikte müzakere ettiklerini söyledi. -''BİZ FERHAT, BENİM HALKIM ŞİRİN''- Erdoğan, 1994 yılında göreve geldiklerinde İstanbul'un suyunun akmadığını, kentin çöp dağlarıyla işgal altında olduğunu, hava kirliliğinin başını alıp gittiğini, göreve başladıklarında 180 kilometreden İstanbul'a su getirdiklerini, dağları deldiklerini ifade etti. İstanbul'un artık su, çöp, hava kirliliği sorunlarının kalmadığını dile getiren Erdoğan, ''Biz bu millete sevdalıyız. Biz Ferhat, benim halkım Şirin. Aramızda böyle bir bağ var. Onun için dağları dele dele geldik. Şimdi yine deliyoruz, tüm Türkiye'de aynı şeyleri yapıyoruz'' dedi. İstanbul'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 7 tepeyi delerek tüneller açtığını hatırlatan Erdoğan, ''Bunların ellerine 10 koyun verin, kaybedip gelirler. Bunların bir huyu daha var, akşam başka konuşurlar, sabah başka konuşurlar. Tunceli'ye gider 'Genel af' der, Kayseri'ye gider 'Ben öyle demedim' der'' diye konuştu. -ERDOĞAN, TAKSİM MEYDANI'NDA HALKA HİTAP ETTİ- Başbakan Erdoğan, Fatih'ten Şişli'ye giderken geçtiği Taksim Meydanı'nda parti otobüsünden halka kısa bir konuşma yaptı. ''Özgürlükler mücadelesinde hep birlikte dik duracağız ve bundan taviz vermeyeceğiz'' diyen Erdoğan, Türkiye'yi daha ileri ekonomi seviyesine kavuşturacaklarını, bundan kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini ifade etti. Daha sonra Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi önündeki alanda halka hitap eden Erdoğan, darbecileri yıllar yılı kınayanların, onların aleyhinde konuşanların bugün ''darbeciler cephesi''ni oluşturduğunu belirtti. Anayasa değişiklik paketiyle gelecek yenilikleri anlatan Erdoğan, tatilde olanların yarın mutlaka dönmelerini ve pazar günü oylarını kullanmalarını istedi. Bunun tarihi bir görev olduğunu ve ihmal edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''İleri demokrasi için bunu yapmamız lazım. Özgürlükler için bunu yapmamız lazım. Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmek için bunu yapmamız lazım. Üstünlerden benim milletim, bu vatandaş çok çekti. Kim bunlar? Statükocular, oligarşinin her çeşidi, çeteler. Hep bunlar birlikte çalıştılar. Bunlar yeri geldi milletvekili, bakan atadılar. Bu ülke bunun için belini doğrultamadı, ama şimdi belini doğrultan bir Türkiye var. İçeride ve dışarıda gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen bir Türkiye var.'' Fişlenmenin insanlık dışı bir olay olduğunu da kaydeden Erdoğan, ''İşte şimdi bu fişlenmeye son veriyoruz. Batıda ombudsmanlık var. Şimdi bunu getiriyoruz'' dedi.