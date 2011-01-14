-ERDOĞAN: ''BİR GRAM ALAMAZSINIZ'' ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorunu konusunda, ''Bizden eğer kalkıp da bu noktada anlaşmalar çerçevesinde olmayan şeyler istenecek olursa burada hiçbir zaman bunu bulamayacaksınız. Biz size Kuzey Kıbrıs'tan bu noktada bir gram alamazsınız, veremeyiz. Bunu bileceksiniz'' dedi. AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ''Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Kimsenin giyim kuşamına, yeme-içmesine, inancına, ibadetine kısıtlama getirmeyen, tam tersine bu noktada en geniş özgürlükleri savunan ve bunun gereklerini yerine getiren bir partiyiz'' dedi.