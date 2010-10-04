-ERDOĞAN: BAŞMÜFTÜLÜK SEÇİMİ YAPILACAK SOFYA (A.A) - 04.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başmüftülük sorununun özellikle ve dikkatle takip edildiğini belirterek, ''Bu konuda, müftülerin katılımıyla çok kısa bir zamanda demokratik ölçüler içerisinde seçim olacak''dedi. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ve soruları yanıtladılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin, Anayasa referandumu nedeniyle geciktiğini ancak bugün Bakanlar da dahil olmak üzere verimli bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, Bulgaristan'daki Türk azınlığa ilişkin olarak da şunları söyledi: ''Özellikle bugün, bunu yine aramızda teyit ettik; Bulgaristan'daki, Türk azınlık mensuplarının, Bulgaristan'da eşit haklara sahip vatandaşlar olarak ülkenin istikrarına, refahına ve gelişimine huzur içinde katkısı olan ve ikili ilişkilere ilave bir boyut katmak suretiyle Bulgaristan'ın güçlenmesine vesile olması temennimizdir. Bu ziyaretin, ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alındığı ve bunun artmasına vesile olacağına inancım tamdır. Malum bir konu da -özellikle dikkatle takip edilen bir konu- o da başmüftülük sorunuydu. Ki bu konuda çok kısa bir zamanda demokratik ölçüler içerisinde müftülerin katılımıyla yapacakları seçim olacaktır. Ve güvenliğini aynı şekilde değerli meslektaşımın ifade edeceği şekilde bu seçimle birlikte atılacak adım inanıyorum ki bir huzuru bir rahatlamayı getirecektir. Bundan dolayı da değerli meslektaşıma ve dostuma çok teşekkür ediyorum. Zira bu Bulgaristan'ın kendi iç meselesidir. Bu iç meselesinde de inanıyorum ki huzur mutluluk her kesimin arzuladığı bir neticedir. Bundan dolayı şükranlarımı tekrar ifade ediyorum.'' Basın toplantısında, bir Türk gazetecinin Erdoğan'a soru sormak isterken, Bulgar gazetecinin soru için araya girmesi Başbakan Erdoğan'ın dikkati çekti ve ''Misafirlere de soru hakkı verelim'' diyerek espri yaptı.