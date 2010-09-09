-ERDOĞAN: AYAKLARIMIZDA PRANGALAR VAR İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir yargı devletine Türkiye'yi götürmek istiyorlar. Ayaklarımızda prangalar var'' dedi. Erdoğan, Ümraniye'den Ataşehir'e partisine ait ''AK 1'' otobüsüyle vatandaşları selamlayarak geçti. Küçükbakkalköy Meydanı'nda halka hitap eden Erdoğan, referanduma az bir zaman kaldığını ve 3 gün sonra yeni bir döneme adım atılacağını belirterek, ülkenin prangalarından kurtulmak suretiyle ileri bir demokrasi sürecine gireceğini söyledi. Anayasa değişiklik paketinde nelerin yer aldığını da anlatan Erdoğan, ''Şeffaf devlete 'evet' mi?'' sorusuna 'evet' karşılığını aldıktan sonra ''fişlenmeye son vereceklerini'' kaydetti. Değişiklik paketinde, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değişmesinin yer aldığını anımsatan Erdoğan, CHP, MHP ve BDP'nin ''yargı siyasallaştırılıyor'' dediğini ifade ederek, ''Yargı şu anda siyasallaşmış. Türkiye'de bağımsız, tarafsız bir yargıdan söz edilebilir mi? İşte şimdi daha bağımsız, daha tarafsız bir yargının altyapısını oluşturuyoruz. Attığımız adım budur. Dolayısıyla bu yargı birilerinin arka bahçesi olmayacak. Yargı milletin ön bahçesi olacak'' diye konuştu. Yargının, Türkiye'nin adına kararları lafta değil, özde vereceğini ifade eden Erdoğan, yargının milletin ön bahçesi olmaya mecbur olduğunu kaydetti. Ekonomide 1'in 3'e katlandığını, eğer ayaklarda prangalar olmasaydı bunun daha da yüksek olacağını dile getiren Erdoğan, ekonomideki gelişmeleri anımsattı. Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin CHP'nin, ''2 maddeyi çekin, bu metne 'evet' diyeceğiz'' dediğini ve Anayasa Mahkemesine gittiğini hatırlatarak, ''Anayasa Mahkemesi inceledi mi? İnceledi. Redaksiyonunu yaptı, yaptıktan sonra bazı şeyleri değiştirdi. Şimdi sizin önünüze gelen bu metin. CHP üst yönetiminin yargıya da saygısı yok. En üst yargı Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Niye bu karara saygı duymuyorsunuz? Aleyhte bir karar verseydi zil takıp oynayacaktınız'' diye konuştu. Halk oylamasında oyu, milletin vereceğini dile getiren Erdoğan, pazar günü gerçek kamuoyu araştırmasının yapılacağını söyledi. 12 Eylül'de herhangi bir partinin oylanmayacağını kaydeden Erdoğan, bunun bir genel seçim olmadığını vurguladı. Erdoğan, baskıyla sandığı boykotun da antidemokratik olduğunu ifade ederek, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru partilerin boykot için cebir kullanmalarının antidemokratik olduğunu dile getirdi.