-ERDOĞAN'A ONURSAL DOKTORA İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olarak hayata atılan gençlere seslenerek, ''Asla ve asla umutsuz olmayın. Öz güveninizi hiçbir şart altında yitirmeyin'' tavsiyesinde bulundu. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde, Başbakan Erdoğan'a ''Onursal Doktora'' verilmesine ilişkin üniversite senatosunun oy birliğiyle aldığı kararı okudu. Kararda, ''Siyasi kariyerinin her aşamasındaki büyük başarıları, başbakanlığı dönemlerinde Türk demokrasisinin istikrarına olan katkıları, Türk ve dünya siyasetine kazandırdığı yeni açılımlar, medeniyetler ittifakına verdiği destek, dünyada barış ve demokrasinin zirvesi için gösterdikleri üstün gayret, Türkiye'nin bölgesinde etkin ve yol gösterici bir ülke olmasında her türlü takdirin üzerindeki çabaları nedeniyle 'Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler' alanında 'Onursal Doktora' unvanı verilmesi kararlaştırıldı'' ifadesine yer verildi. Törende Başbakan Erdoğan'a akademik cübbesi, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale tarafından giydirildi. Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, iş hayatlarında başarılar diledi. Mezun olan öğrencilerin anne ve babalarını da kutlayan Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Rektör Çelikkale, üniversite personeline de şükranlarını sunduğunu kaydetti. Erdoğan, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından şahsına tevdi edilen doktora unvanından dolayı da büyük gurur ve bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, yeni açılmış üniversitelerin mezuniyet törenlerine katıldıkça, yeni üniversitelerin kurulması için aldıkları kararların ne kadar isabetli olduğunu da gördüğünü vurgulayarak, son 8,5 yılda, Türkiye genelinde 50'si devlet, 39'u vakıf olmak üzere 89 yeni üniversitenin kuruluş kararını aldıklarını anımsattı. Türkiye'de görevi devraldıklarında 76 olan üniversite sayısına 89 ilave edilerek, bunun 165'e ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, 8,5 yıl önce 2002'de Türkiye'de yükseköğretim okullaşma oranı yüzde 27 iken, bugün bu oranın yüzde 44 rakamına ulaştığı söyledi. Erdoğan, ''Üzülüyordur yavrularımız üniversitelere giremiyor diye... Ancak şimdi bunu adeta yüzde 100 artırmak suretiyle çok önemli bir konuma geldik. Daha iyi olacak ve bu konuda hedef yüzde 100'e bir an önce ulaşmak'' diye konuştu. Bingöl'de, Bitlis'te, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Tunceli'de, Artvin'de de artık üniversite bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu üniversitelerin birer tabela üniversitesi olmadığını, her birinin çok hızlı bir gelişim kaydettiğini, büyüdüğünü ve bulundukları şehrin adeta umudu haline geldiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan üniversitelerde kız öğrencilerin oranının erkek öğrencileri yakalamış durumda bulunduğunu, genelde yüzde 50-50 ya da 49-51 gibi oranlar görüldüğünü anlatan Erdoğan, Mersin, Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi şehirlerin de birden fazla üniversiteye kavuştuğunu kaydetti. Artık daha fazla bir hamleyle sanayi üniversiteyi, üniversite sanayiyi destekler hale geldiğini de aktaran Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2003 yılından itibaren attığımız adımlarla eğitim adımları, bugün çok şükür meyvelerini veriyor; toprağa atılan tohum, bugün artık çınara dönüşüyor. Şimdi ben, sevgili gençlerimizden, özellikle bugün mezun olarak hayata atılan gençlerimizden bir şey rica ediyorum. Asla ve asla umutsuz olmayın. Öz güveninizi hiçbir şart altında yitirmeyin. Bugün mezun olan siz öğrencilerimiz ortalama 22 yaşındasınız. Sizler, çok şükür 12 Eylül müdahalesini görmediniz, yaşamadınız. 12 Eylül öncesinde ve sonrasında, üniversite gençliğinin, özellikle bizlerin yaşadığı çileyi, acıyı sizler yaşamadınız. Belki bunları okudunuz, belki bunlar sizlere anlatıldı ama biz, sizlerin o tür atmosferleri yaşamamanız için azami bir hassasiyet içinde olduk.''