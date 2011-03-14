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Politika

ERDOĞAN, ANNAN'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 22:11

-ERDOĞAN, ANNAN'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ı kabul etti. Erdoğan, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Kofi Annan ile biraraya geldi.  Bu görüşmeden kısa bir süre görüntü alınmasına izin verildi. Başbakan Erdoğan ayrıca, BM Kalkınma Programı (UNDP) Direktörü Helen Clark ile eski Malezya Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi'yi de ayrı ayrı kabul etti.  -AZAROV VE ALLAVİ'Yİ KABUL ETTİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'u kabul etti. Erdoğan, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Azarov ile biraraya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Başbakan Erdoğan, daha sonra Irak'taki Irakiye Listesi Lideri Iyad Allavi'yi kabul etti.

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