-ERDOĞAN: ''AK PARTİ GELENE KADAR DOĞALGAZ YOK MUYDU'' KARS (A.A) - 08.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AK Parti gelene kadar doğalgaz yok muydu dünyada? Benim Kars'taki hanım kardeşim tezek yakıyordu, 5 kat apartmanın dibinden kömür taşıyordu. Külü, kokusu, pisliği... Bir odayı ısıtıyor diğer odalar soğuk kalıyordu ama şimdi bütün dairesi sımsıcak oluyor. Medeniyet bu, modern olmak bu, insanca yaşam bu. İşte AK Parti iktidarı bunu sizlere getirdi'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasının başında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda çıkan sonuç için Karslılara teşekkür etti. Merkezde ve diğer ilçelerde anaokulu, ilköğretim okulu, meslek lisesi, eğitim tesisi, askeri lojman ve yol gibi tesis ve yerlerin açılışını yapacaklarını bildiren Erdoğan, Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde de özel sektör yatırımlarını hizmete açacaklarını belirtti. Sarıkamış ve Kafkasya'da şehit olanlardan kutsal emanet devraldıklarını, onlardan emanet aldıkları bu ülkeyi yükseltmek, daha fazla refaha kavuşturmak için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, sağlığı, emniyeti, doğalgazı yaygınlaştırarak, ekonomiyi büyüterek şehitlerin izinden yürüdüklerini söyledi. Konuşmasında, törene gelirken yolda gördüğü ''Kars'ın Erzurum'un ilçesi olduğunu'' ima eden pankarta tepki gösteren Erdoğan, bir çırpıda 55 eseri açtıklarını, 8 yılda şehre yapılanların daha önce yapılmadığını vurguladı. Kars'taki Seyyid Ebul Hasan Harakani'nin türbesinin çevresinin görünümünü de eleştiren Başbakan Erdoğan, ''Oradaki tüm vakıf eserlerinin, o sanatkarane eserlerin olduğu yerde böyle bir şey olması düşünülemez. Konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. Bunu süratle bekliyoruz. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz. O çevreyi istimlak ederek, o bölgeyi de gayet güzel bir park haline belediye getirecektir'' diye konuştu. Eğitim ve sağlık alanındaki atılımlara da dikkati çeken Erdoğan, okullara bilgisayar gönderdiklerini, ilköğretim ve ortaöğretim kitaplarını ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Erdoğan, ''Sosyal güvencesi olmayanlara söylüyorum, kaymakamlığa müracaat edersiniz, gereken desteği alırsınız. Verdiğimiz rakamlar ortaöğretimde de daha farklı. Ortaöğretimde erkek öğrenciye bu aydan itibaren 45 lira, kız öğrencilere 55 lira veriyoruz'' dedi. -''SİZE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK''- Kafkas Üniversitesi bünyesinde 3 meslek yüksek okulu ve 3 araştırma uygulama merkezinin devreye girdiğini ifade eden Erdoğan, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi kurulması kararının alındığını ve çalışmalara başlandığını dile getirdi. Kars'ta 500 kapasiteli yurt projesinin inşaat ihalesinin yapıldığını söyleyen Erdoğan, yurdun çok kısa zamanda bitirilerek hizmete alınacağını da belirtti. Erdoğan, 8 yılda Kars'ta sağlık alanında 66 trilyonluk yatırım yapıldığına dikkati çekerek, Kars'ta aile hekimliği uygulamasına da Ağustos ayında geçildiğini kaydetti. Kars Merkez Devlet hastanesi ile Kağızman Devlet Hastanesini tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, Sarıkamış Devlet Hastanesinin yapımına devam edildiğini hatırlattı. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Önceleri böbrek hastalarının ne tür ıstıraplar çektiğini hatırlayın. Bugün Türkiye'nin her tarafında diyaliz hastaları evinden alınıyor, evine bırakılıyor. Kars'ta da bu sıkıntı büyük ölçüde aşılmış durumda. Artık ilacını almak için hastanede kuyrukta beklemiyor benim vatandaşım. İstediğin eczaneden ilacını alıyorsun. Burada 7 diyaliz cihazı varken, şimdi 23 diyaliz cihazı var. Kars'ta devlet hastanesi uzman hekim sayısı neredeydi, şimdi nereye geldi. bütün bunlar halkımıza olan görev anlayışımızdır. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'' TOKİ olarak Kars'ta 2 bin 55 konut uygulaması başlattıklarını ifade eden Erdoğan bunlardan bin 79'unu bitirerek sahiplerine teslim ettiklerini dile getirdi. Kars'ta ilave olarak yapılması palanlanan 780 konutun da projelerinin hazırlandığını söyleyen Erdoğan, ''Ulaştırmada biz iktidara gelene kadar Kars'ta bölünmüş yol ne kadardı biliyor musunuz? 22 kilometre. Peki şu 8 senede biz ne kadar yaptık? 111 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yani, 79 sene 22 kilometre bölünmüş yol, 8 senede 111 kilometre bölünmüş yol... Farkımız bu. Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun 5 katından fazlasını biz Karsımıza kazandırdık'' diye konuştu. -''AVRUPA İLE ASYA ARASINDA YÜKSEK STANDARTLI BİR DEMİRYOLU HATTI OLUŞTURACAĞIZ''- Kars Havaalanı'nın pistlerini tamamladıklarını ve şimdi de terminal binasını yaptıklarını anlatan Erdoğan, vatandaşlardan yalan yanlış kampanyalara aldanmamalarını istedi. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile ilgili olarak Kars'ta kesinlikle bir lojistik merkez yapıldığını ifade eden Erdoğan, ''Ayrıca, Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Demiryolu Projesi ile inşaatı devam eden Ankara-İstanbul hızlı demiryolu hattı, Kars-Tiflis Demiryolu Projesi bir bütünlük arz ediyor. Bunları birbiriyle bütünleştireceğiz. Böylece Türkiye üzerinden Avrupa ile Asya arasında yüksek standartlı bir demiryolu hattı oluşturmuş olacağız'' dedi. Kars'a 2006 yılında doğalgaz verildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim doğalgazı kullanıyor musunuz? Kombiye bastığın zaman ev ısınıyor mu, sıcak suyu hemen buluyor musun? AK Parti gelene kadar doğalgaz yok muydu dünyada? Benim Kars'taki hanım kardeşim tezek yakıyordu, 5 kat apartmanın dibinden kömür taşıyordu. Külü, kokusu, pisliği... Bir odayı ısıtıyor diğer odalar soğuk kalıyordu ama şimdi bütün dairesi sımsıcak oluyor. Medeniyet bu, modern olmak bu, insanca yaşam bu. İşte AK Parti iktidarı bunu sizlere getirdi.''