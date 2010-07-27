-ERDOĞAN'A YÖNELİK ''İHANET''SUÇLAMASI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ordu mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ''ihanet'' suçlamasıyla gündeme gelen Dubai Anlaşması konusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılında bir açıklama yapıldığı bildirildi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konunun eski CHP Lideri Deniz Baykal tarafından gündeme getirilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Temmuz 2007'de yazılı bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Temmuz 2007 tarihli açıklamasında, Türkiye'nin Irak'a tek taraflı müdahalede bulunmaması hususunun, Türkiye ile ABD arasında 22 Eylül 2003'te imzalanan hibe anlaşmasının ön koşulu haline hiçbir zaman gelmediği, Türkiye'nin, bu anlaşmayla tek taraflı müdahale konusunda bir taahhütte bulunmadığı belirtilmişti. Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile ABD arasında, Türkiye'nin devam etmekte olan ekonomik reform sürecinin desteklenmesi ve ABD'nin Irak'a yönelik askeri operasyonunun Türk ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Türkiye'ye 8,5 milyar dolar krediye çevrilebilir 1 milyar dolar tutarında hibe sağlanmasını öngören bir anlaşmanın 22 Eylül 2003 tarihinde imzalandığı hatırlatılmıştı. Açıklamada, ''Türkiye'nin Irak'a tek taraflı müdahalede bulunmaması hususu, anlaşmanın ön koşulu haline hiçbir zaman gelmemiştir. Türkiye bu anlaşmayla tek taraflı müdahale konusunda bir taahhütte bulunmamıştır'' ifadeleri kullanılmıştı. Anlaşma uyarınca, Türkiye'ye taksitlerle verilmesi öngörülen 1 milyar dolar hibenin ödenmesi sürecinde, Türkiye'nin Irak'a tek taraflı müdahalesi söz konusu olursa, ABD tarafını ödemenin geri kalanını askıya alma hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti: ''Nitekim, tek taraflı müdahale halinde anlaşmaya esas teşkil eden anlayışın ortadan kalkacağı anlaşmada kayıt altına alınmıştı. Bu, ABD'yi bağlayan tek taraflı bir karardı. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından sonra, Türk ekonomisinin seyri, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi ile birçok alandaki yapısal reformlar ve köklü değişikliklerin getirdiği olumlu sonuçlar üzerine yapılan siyasi veya ekonomik değerlendirmeler sonucunda ülkemizin bu tür mali desteğe ihtiyacı bulunmadığına karar verilmiş ve anılan ekonomik yardım anlaşmasının işleme konulmasından vazgeçilmiştir. Hazine Müsteşarlığı'nın bu konudaki kararı bildirmesi üzerine Bakanlığımızca keyfiyet ABD tarafına bir nota ile duyurulmuş; gelişmeler, anlaşma üzerinde herhangi bir gizlilik unsuru bulunmadığından Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı yazılı açıklamalarla zamanında kamuoyuyla da paylaşılmıştı. Söz konusu anlaşma, onay için TBMM'ye sevk edilmemiş ve yürürlüğe girmemiştir.'' -KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ- Öte yandan, Türkiye'nin gündemini uzun bir dönem işgal eden anlaşma, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün, ''Dubai'de Ali Babacan, attığı imza ile Türkiye'ye ihanet etti mi etmedi mi? O senin Bakanın mı, değil mi? Sen bir milyar dolara Türkiye'yi pazarlamaya kalkıyorsun, sonra kalkıp ihanetten bahsediyorsun. Sen ülkeye ihanet ettin, ülkeye'' sözleri ile gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu konuşmasında, ''Recep Bey'e bir şey daha söylüyorum; Korkmuyorsan ihanetin belgesini açıkla. Niye gizliyorsun Dubai anlaşmasını... 1 milyar dolara ülke pazarlanır mı?'' ifadelerine yer vermişti.