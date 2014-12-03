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Kültür-Sanat

Erdoğan'a yeni sıfatlandırma: Aziz muhterem Reisicumhur hazretleri...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

03 Aralık 2014 15:04

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Neyzen Niyazi Sayın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken "Aziz muhterem Reisicumhur hazretleri..." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verildi. Büyük ödüle Neyzen Niyazi Sayın layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da hazır bulunduğu ödül töreninde teşekkür konuşması yapan Neyzen Niyazi Sayın'ın konuşmasında Erdoğan'a hitaben "hazret" kelimesini kullanması dikkat çekti. 

 

Hülya Koçyiğit de ödül aldı

 

Büyük ödüllere farklı alanlarda Hülya Koçyiğit, Niyazi Sayın, Alev Alatlı ve Engin Akarlı layık görüldü. Hülya Koçyiğit de teşekkür konuşmasında, "Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı'ndan bu ödülü almak benim için gurur vesilesidir, bu onuru ömür boyu taşıyacağım" ifadelerini kullandı. 

2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahipleri şu şekilde: 

Niyazi Sayın - Müzik

Hülya Koçyiğit - Sinema

Alev Alatlı - Edebiyat

Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı - Tarih

Diyanet İslam Ansiklopedisi - Kurum/Eser

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