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Politika

Erdoğan'a uçaklardan ''geçmiş olsun'' mesajları iletildi ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 00:51

-Erdoğan'a uçaklardan ''geçmiş olsun'' mesajları iletildi ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, özel uçak ''ANA'' İstanbul'dan Ankara'ya gelişi sırasında havadaki uçaklardan kule aracılığı ile ''geçmiş olsun'' ve ''hoş geldin'' mesajları iletildi. Geçirdiği ameliyat sonrasında dün bazı temaslarda bulunarak İstanbul'daki Başbakanlık Ofisi'nde çalışmalarına başlayan Başbakan Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya gelirken havada jestle karşılaştı. Ankara'ya seyir halindeyken, seferdeki uçaklardan kontrol kulesi aracılığı ile Başbakan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' dileklerinin iletildiği öğrenildi. İnişe geçilirken de kule görevlilerinin, ANA uçağının pilotu aracılığı ile Başbakan Erdoğan'a ''hoş geldiniz'' diyerek, geçmiş olsun dileklerini aktardıkları belirtildi.

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