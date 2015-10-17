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Erdoğan'a tüm dallarda Nobel veren Sözcü, gerekçelerini böyle açıkladı...

"Ülkede yaptıklarıyla Nobel’i çoktan hak etmişti..."

17 Ekim 2015 11:50

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü Müslüman Liderler Zirvesi'nde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'e isim vermeden yönelttiği "Nobel'e meraklı olduğum için söylemiyorum. 30 bin mülteci alacağım diyor, ödüle aday gösteriliyor. Siparişle ödül veriyor" eleştirisini ironi ile manşetine taşıdı. Sözcü, “‘Al sana Nobel!" başlığıyla yayımladığı haberde, tüm Nobel ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. 

“Erdoğan, Nobel Ödülü verenlere de fırça attı. Halbuki kendisi ülkede yaptıklarıyla, Nobel’i çoktan hak etmişti” denilen haberde, verilen ödüller ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

Nobel Barış Ödülü: Kutuplaştırıcı ve kavgacı davrandı. Ülkeyi yaşanmaz yaptı. İç-dış savaşın eşiğine getirdi

Nobel Ekonomi Ödülü: Kağıt üstünde ekonomiyi düzeltti. Milleti batırdı. Oysa ekonomide kriz var.

Nobel Edebiyat Ödülü: Her mitinginde mağdur edebiyatı yaptı. Şiirler okuyup oy topladı.

Nobel Tıp Ödülü: Milletin ruh sağlığıyla oynadı. Herkesi hasta etti. Hala ediyor. Millet acillik oldu.

Nobel Kimya Ödülü: Ülkenin genleriyle oynadı. Mezhepsel ve etnik söylemleriyle kimyamızı bozdu.

Nobel Fizik Ödülü: Şehirlerin fiziki yapısı bozuldu. Yeşil katledildi, beton geldi… Sınırlar yol geçen hanı oldu. Devletin çivisi çıktı.

Sözcü'nün bugünkü birinci sayfası şöyle: 

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