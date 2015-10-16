Erdoğan Merkel'e dokundurdu: "30 bin mülteci alacağız" diyor Nobel'e aday gösteriliyor, çünkü Nobel de siyasi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin elinden çıkan silahlara bakın, Batılı dostlarımızın silahları. Terörle mücadele Türkiye'siz olmazsa, neden AB'ye almıyorsunuz? Açıklayamıyorlar, samimi değiller" dedi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de gönderme yaparak, "Birileri mülteci kabülünde laf ediyor. 30 bin 40 bin alacağız diyor Nobel’e aday gösteriliyor ondan sonra… 2.5 milyon mülteci var bizde kimsenin umrunda değil. Çünkü Nobel de siyasi…" dedi.

Erdoğan, G20 Kapsamında düzenlenen W20 zirvesi açılış töreni ve 1'inci Asya-Pasifik Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapanış oturumunda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'de son 13 yılda önemli adımlar atıldığını söylemek istiyorum. Kadınların iş gücüne katılım oranı arttı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Büyümenin kalitesi de göz önünde bulundurulmalı. Daha fazla istihdam daha yüksek hayat standardı demektir. Bunu unutmamak gerekiyor. İşte tüm bu konularda G20 çalışmalarına katkı sağlama bakımından büyük sorumluluk düşüyor. Bunu en iyi şekilde yerine getireceğiniz konusunda ben sizlere güveniyorum. G20 dönem başkanlığını devraldığımızda önceliklerimizi üç başlıkta topladık.

Kapsayıcılık sosyal istihdamın yanında ekonominin sürdürülebilir olmasının da teminatıdır. Kapsayıcılığı ön sıraya koyduk. Ekonomik büyüme ve refahtan herkesin pay almasını sağlayan kapsayıcılık kadınların ekonomide hakkettiği yeri almasıdır.

Büyümeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Kadınlarını iş gücüne katılması büyümeyi elde etmede en önemli imkandır.

Kaliteyle birlikte kadın ve gençlerin önünü açabilmek ve teknolojik gelişmelere imkan sağlamak da kapsayıcı bir şekilde mümkündür.

"10 yıl içinde tüm dünyada 100 milyon kadın"

Bu hedefe ulaşmamız 10 yıl içinde tüm dünyada 100 milyon kadını iş gücüne kazandırmamız anlamına gelir.

Bu yıl somut adımlar atıyoruz. Aynı şekilde ülkelerimizin en dinamik ancak işsizliğin en yüksek olduğu kesimde oluşturulan istihdam piyasasına etkin katılmaları için çaba gösteriyoruz.



Dönem başkanlığımızın öncelikli konularından biri kobilerdir. Kobilerin istihdam oluşturma kapasitesi ve önemli rol belirleyici oluyor. Dünya genelinde kobilerin önemli bir bölümünün kadınlara ait olduğunun veya kadınların yönettiğini belirtmek istiyorum.

G20 üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini kabul ettiğimiz takdirde yüzde 2,1 oranında ilave küresel büyüme sağlanacak.

G20 üyeleri olarak verdiğimiz tüm taahhütler yolunda bu sene somut adımlar attık.

Şu anda Türkiye olarak bu devasa yatırımları yapabiliyorsak, son dönemlerin en önemlisi 3. Havalimanı olarak yatırım 12 milyar avrodur. Devletin bütçesinden 1 kuruş çıkmadan yapılan bir yatırımdır. Bu yatırımı yapmıyoruz kiralama süreci içinde 22 milyar avro ücret alacağız.

Yatırımların finansmanı için küresel düzeyde yeterli kaynak mevcuttur. Bugün Çin’in çok yeterli kaynakları var. Bütün mesele güven zeminini oluşturmakta. Önemli olan güven zeminini oluşturmakta.

Bu noktada özel sektör ile kamunun el ele vermesi şart. Biz bunu Türkiye’de başardık. Özel sektör ile kamu arasında tesis ettiğimiz verimli işbirliğinin olumlu neticelerini aldık.

Suriye'de zalim rejim, 12 milyon kişinin yerinden olmasına neden olmuştur. Devrimlerle hiçbir zaman beklenen barışı getirmek veya halkın iradesini getirmek mümkün değildir, çünkü o bir ruh yapısıdır. Eğer darbeler yapılmışsa o ruh yapısı sadece otokratik bir yapıyı getirir. Bunun bedelini dünyada çok ülke ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Ne yazık ki demokratik olduklarını söyleyen ülkeler, bu tip darbeleri destekledikleri görülür ama derler ki özgürlük, demokrasi. Bu nasıl demokrasi ? Bütün bunlar karşısında biz direndik ve direnmeye devam ediyoruz. Terör örgütleri rejimle birlikte Suriye halkının kurtuluş mücadelesine karşı savaştığı yapılardır. Türkiye adı,amacı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin karşısındadır. Teröre karşı olmak ahlaki bir duruştur. Bir takım ülkelerin yaptığı gibi, bazı terör örgütlerine karşı olup, bazılarının yanında değildir. Bu kabul edilemez. Bugün işinize geldiği için desteklediğiniz terör örgütünün, yarın silahlarını size doğrultacaklarına şüpheniz olmasın. El Nusra denilen örgütte DAEŞ'e karşı savaşıyor. Ama El Nusra'yı terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz. İyi terör örgütü kötü terör örgütü diye ayrım yapıyorsunuz. Terör örgütünün iyisi kötüsü olur mu ?

"Neden AB'ye almıyorsunuz?"

Terör örgütlerinin elinden çıkan silahlara bakın, Batılı dostlarımızın silahları. Terör örgütlerini ayırmak kabul edilemez. Terör örgütleri karşısında Türkiye'ye destek olmayanlar, bilakis alttan alttan bu örgütleri destekleyenler dünyayı bir felakete sürüklediklerini unutmasınlar. Terörle mücadele Türkiye'siz olmazsa, neden AB'ye almıyorsunuz? Açıklayamıyorlar, samimi değiller.

Ee şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisindeki pek çok ülke bizimle ABmüktesabatı noktasında geri kalmış ülkeler. Ekonomik olarak da Kopenhag kriterleri açısından da ileriyiz.

Ne zaman ki o Aylan yavrumuz Bodrum sahillerine vurdu bunlar resim karelereni dergilerin başına işlemeye başladılar ne oluyor demeye başladılar. Türkiye’de sadece 2.2 milyon Suriyeli var. 300 bin Iraklı var. 2.5 milyon mülteciyi Türkiye kamplarında ağırlıyor. Bütün mali destek bizden.

"Çünkü Nobel’de siyasi..."

Dünyadan gelen destek 417 milyon dolar 8 milyar dolar harcadık. İlginç gelişmeler oluyor. Birileri mülteci kabülünde laf ediyor. 30 bin 40 bin alacağız diyor Nobel’e aday gösteriliyor ondan sonra… 2.5 milyon mülteci var bizde kimsenin umrunda değil. Çünkü Nobel’de siyasi...