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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'a suikast timinin başındaki tuğgeneral: "Emir Genelkurmay'dan" dendi; FETÖ'yle alakam yok!

"Kalkıştan önce 4 saat bizi kim bekletti?​"

20 Şubat 2017 17:21

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basmaya giden ve "FETÖ'cü değilim darbeciyim" sözlerini söyleyen suikast timinin başındaki isim Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş o gece kendisine verilen emrin direkt olarak Genelkurmay'dan geldiğini belirterek "Emir Genelkurmay'dan' dendi, FETÖ'yle alakam yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 

Erdoğan'ın kaldığı oteli basmaya giden timin başındaki isim olan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş operasyona katıldığını ve bedelini ödediğini ifade ederek   "Emri Semih Terzi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el konduğu söylendi. Emrin Genelkurmay'dan olduğu söylendi. FETÖ'yle alakam yok. Biz orada tuzağa gönderildik. Kalkıştan önce 4 saat bizi kim bekletti?​" diye konuştu.

 

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Gökhan Sönmezateşdarbe15 Temmuz gecesiMarmaris Recep Tayyip Erdoğan

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