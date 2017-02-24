"Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan firari 2 asker Yunanistan'da teslim oldu" iddiası

15 Temmuz darbesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldıran SAT komandolarından 2’sinin, Yunanistan’da ortaya çıktığı iddia edildi. Geçen günlerde görülen davada Yunanistan darbe girişiminden sonra kaçan 8 askerin iadesi reddedilmişti.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin Etnos gazetesinden aktardığı haberine göre, Üstçavuş Fatih Arık ve Kıdemli Çavuş Halit Çetin, 15 Şubat’ta Meriç bölgesinden Yunanistan’a girdi ve 17 Şubat’ta Kumçiftlik (Orestiada) polis karakoluna teslim oldu. 2 komando, 20 Şubat’ta da siyasi iltica talebinde bulundu.

Yunanistan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iadesi reddetmişti.