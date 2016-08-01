Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan 11 darbeci asker yakalandı

Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenledikten sonra kaçan darbeci askerlerden 9'u Muğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde, 2 firari asker isesabah saatlerinde yakalandı. Böylece yakalanan firari askerlerin sayısı 11 oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast düzenlemek için 15 Temmuz günü operasyona gelen ve kaçan firari askerlerden 9'u daha Muğla'nın Ula ilçesinde, Şirinköy bölgesinde yakalandı. Yakalanan askerlerin 2'sinin yaralı olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde özel harekat ekibi Ula'da iki asker daha yakaladı. Yakalanan asker sayısı 11'e ulaştı. Öte yandan, yakalanan kaçak askerlerin kimlikleri belirlendi, Binbaşı Şükrü Seymen de yakalananların içinde olduğu öğrenildi. 11 askerin yakalanmasıyla operasyonun bittiği belirtildi.

Sabah saatlerinde yakalanan askerlerden birinin saklandığı ağacın üzerinden inmemek için uzun süre direndiği öğrenildi. Son firari asker olan Burkay Karatepe'nin ise 11 kişilik gruptan ayrı hareket ettiği ve başka bir bölgede gizlendiği iddia edildi.

İhbar geldi, operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerden 5'inin görüldüğü ihbarı üzerine, arama çalışmaları Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı. Şirinköy Mahallesi'nde bir vatandaşın kaçan darbeci askerlerden 5'ini bir su kanalında gördüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma özel harekat ekibi sevk edildi.

Operasyon başlatan jandarma timleri megafonlarla darbeci askerlere yönelik 'teslim olun', çağrılarında bulunmaya başlamıştı.

Vali Çiçek: Çatışma yok, ıyarı ateşi yapıldı

Muğla Valisi Amir Çiçek, darbeci askerlerin yakalandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Operasyonların devam ettiğini vurgulayan Vali Çicek, şöyle dedi:

"Operasyon devam ediyor. 9 asker yakalandı, 2 tanesini de arıyoruz, havadan ve karadan sıkıştırıyoruz. Alan daraldı. Bu ekip 11 kişiydi. Bize gelen ihbarlarda 11 ihanet çetesi vardı. Bunlardan 9 tanesini yakaladık. Aldığımız ifadelerde de söylediler. Kendilerinde uzun namlulu silah yoktu. Tabanca vardı. Bunlar hiçbir yere kaçamazdı.Akşam 22.30 ihbar geldi ve operasyon başlatıldı. Operasyon devam ediyor. Yakalananlardan özel ifadeler alınıyor. Yakalandıkları yer ormanlık alan çok ağaç var. Bitki örtüsü çok sık. Bu fırsattan yararlanıp saklandılar. Bu bölgede vatandaşlar ihbar yönünden takdire şayandır. Vatandaşlarımız askerlerin bu bölgede yaşamalarına izin vermediler. Askerlere destek verdiler. Bunlara yiyecek vermediler. Bunlar yalnız kaldı."

Halkın duyarlılığına teşekkür eden ve darbeci askerlerin kaçmalarının mümkün olmadığını belirten Vali Çiçek, operasyon sırasında çatışma olmadığını, ancak uyarı ateşi açıldığını ifade ederken şöyle devam etti:

"Yakalanan askerlerin ifadelerini su aşamada açıklamak doğru olmaz. Bunlar suçludur. Soruşturma aşamasında bilgi vermek doğru olmaz. 15 Temmuz’dan bu yana kaçıp saklanıyorlar. Emniyet güçlerine teslim olmadılar. Sonuna kadar teslim olmamak için uğraştılar. Ama kaçacak bir yer olmadığı için yakalandılar. Biz kesin 12 kişi diyoruz. Ama bugün burada ihbarı aldığımız sayı 11’dir diğer kişi bu gruptan ayrılmış. Muğla turizm şehri. Bütün sahil şeridindeki yerlerimiz bu olaylardan etkilenmiştir. Ama güvenlik sorunu yoktur. Muğla hiçbir turizm kuruluşu bunlardan etkilenip rezervasyonları iptal etmemiştir. Bizde Yunanistan’a kaçtığı yönünde bilgi yok. Tur teknelerinde kimlik kontrolü yapıyoruz. Bu kadar güvenlik önlemi aldığımız yerde kaçmaları mümkün değil. Hepsinin kimlikleri belli. Eninde sonunda yakalanacaklar. İhbarların hepsini doğru gibi kabul settik. Bazı ihbarlar bize yardımcı oldu. Bazıları desteklemedi. Vatandaşlarını duyarlılığına teşekkür ediyorum."

16 gündür aranıyorlar

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerden 7'si yakalanmıştı. Kaçak 12 askeri arama çalışmaları devam ediyordu.

7 darbeci yakalanmıştı

Darbeci askerlerin yakalanması için arama çalışmaları sonucunda, Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinden Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden yakalanmıştı.