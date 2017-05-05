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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı

Bakan Albayrak'ın davaya katılım talebi kabul edildi

05 Mayıs 2017 20:38

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya katılım kararı da kabul edildi. 

İstenen ceza belli olmuştu

28 Nisan’da suikast girişimi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Ali Cenk Düzgün, suikast timi için 6’şar kez müebbet istedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

Gülen 1 numaralı sanık

15 Temmuz gecesi Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sırasında 2 polis şehit olmuştu.

İddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor.

İddianamede adı geçen 3 firari sanıktan biri de Gülen örgütünün lideri Fethullah Gülen.

Gülen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince iddianamede "bir numaralı sanık" sıfatıyla yer alıyor.

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