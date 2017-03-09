Erdoğan'a suikast davası sanıklarının üzerine yumurta ve idam ipi atıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplanan çok sayıda kişi, dava sanıklarını protesto etti.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Sanıkların üzerine yumurta ve ip atıldı

Salona alınmaları sırasında, protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı. Vatandaşlardan bazıları ise terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğraflarını yırtarak, posterlerinin üzerine bastı.

Davanın 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve İngilizce yazılar yer alan dövizler taşıdı.