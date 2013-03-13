T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'a 'siyonizm' mektubu

ABD Kongresi üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a siyonizmle ilgili sözlerini geri alması için mektup yazdı

13 Mart 2013 21:16

ABD Kongresi'nin 89 üyesi tarafından imzalanan mektupta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'siyonizm' ile 'faşizmi' bir tutan sözlerini geri alması çağrısında bulunuldu.

ABD Kongresi üyelerinin gönderdiği mektupta, Türkiye ile İsrail arasındaki tarihi dostluğa ve devam eden ticarete de vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne gönderilen mektupta, bölgede güvenlik ve istikrar için Türkiye - İsrail ilişkilerinin düzelmesi gerektiği iddia edildi.

Mektupta, "Türkiye'yle tarihsel ilişkimiz ve ülkenizin NATO ve BM'deki önemli konumundan, uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda ciddi bir taahhüdünüz olduğunu biliyoruz. Bu anlayış içinde siyonizmi, faşizm ve antisemitizm ile bir tutan ve "insanlığa karşı suç" diye nitelediğiniz beyanınızı geri çekmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Beşinci Medeniyetler İttifakı forumunda siyonizmin insanlığa karşı suç olarak sayılması gerektiğini belirtmişti.

ETİKETLER

recep tayyip erdoğansiyonizmabdkongremektup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24