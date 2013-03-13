Erdoğan'a 'siyonizm' mektubu

ABD Kongresi'nin 89 üyesi tarafından imzalanan mektupta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'siyonizm' ile 'faşizmi' bir tutan sözlerini geri alması çağrısında bulunuldu.

ABD Kongresi üyelerinin gönderdiği mektupta, Türkiye ile İsrail arasındaki tarihi dostluğa ve devam eden ticarete de vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne gönderilen mektupta, bölgede güvenlik ve istikrar için Türkiye - İsrail ilişkilerinin düzelmesi gerektiği iddia edildi.

Mektupta, "Türkiye'yle tarihsel ilişkimiz ve ülkenizin NATO ve BM'deki önemli konumundan, uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda ciddi bir taahhüdünüz olduğunu biliyoruz. Bu anlayış içinde siyonizmi, faşizm ve antisemitizm ile bir tutan ve "insanlığa karşı suç" diye nitelediğiniz beyanınızı geri çekmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Beşinci Medeniyetler İttifakı forumunda siyonizmin insanlığa karşı suç olarak sayılması gerektiğini belirtmişti.