T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'a şiirli "geçmiş olsun" İSTANBUL (A.A)

06 Aralık 2011 19:28

-Erdoğan'a şiirli "geçmiş olsun" İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun bulunduğu sokağın girişine konulan ve ''geçmiş olsun'' dileklerinin yazıldığı deftere çocuklar ve kadınlar ilgi gösterdi.      Deftere, Başbakan Erdoğan için şiir yazan 8 yaşındaki Emircan İşçier, Erdoğan'ın hastalandığını televizyondan duyduğunu ve çok üzüldüğünü belirterek, ''Onu çok seviyorum. Hastalanmasına çok üzüldüm. Kendisi için bir şiir yazdım. Şiirimi okumak istiyorum: Sayın Başbakanım, sevginin sonu yok, kalbinin şefkati çok, gönlü geniş, gözü tok. İnşallah bir daha hastalanmaz'' diye konuştu. 12 yaşındaki Bilal Göçer de. gözyaşlarını tutamayarak, ülkeye büyük katkıları olduğu için Başbakan Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona teşekkür etmek istediğini kaydetti. Göçer deftere, ''Sizi çok seviyorum, her akşam dua ediyorum, inşallah bir daha hastalanmazsınız'' yazdığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24