-Erdoğan'a şiirli "geçmiş olsun" İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun bulunduğu sokağın girişine konulan ve ''geçmiş olsun'' dileklerinin yazıldığı deftere çocuklar ve kadınlar ilgi gösterdi. Deftere, Başbakan Erdoğan için şiir yazan 8 yaşındaki Emircan İşçier, Erdoğan'ın hastalandığını televizyondan duyduğunu ve çok üzüldüğünü belirterek, ''Onu çok seviyorum. Hastalanmasına çok üzüldüm. Kendisi için bir şiir yazdım. Şiirimi okumak istiyorum: Sayın Başbakanım, sevginin sonu yok, kalbinin şefkati çok, gönlü geniş, gözü tok. İnşallah bir daha hastalanmaz'' diye konuştu. 12 yaşındaki Bilal Göçer de. gözyaşlarını tutamayarak, ülkeye büyük katkıları olduğu için Başbakan Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona teşekkür etmek istediğini kaydetti. Göçer deftere, ''Sizi çok seviyorum, her akşam dua ediyorum, inşallah bir daha hastalanmazsınız'' yazdığını söyledi.