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Dünya

Erdoğan'a 'şiir yazan' Alman mizahçı hakkında inceleme başlatıldı

İnceleme, 20 bin suç duyurusu üzerine başlatıldı

07 Nisan 2016 00:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağır ifadeler kullanan Alman mizahçı Jan Böhmermann hakkında Mainz Savcılığı inceleme başlattı.

Spiegel Online'a konuşan Mainz Başsavcısı Andrea Keller, Böhmermann hakkında yabancı kurum ve devlet adamlarına hakaret şüphesi üzerine inceleme başlatıldığını söyledi.

Yaklaşık 20 kişinin suç duyurusunda bulunması üzerine başladığı bildirilen soruşturmanın, gelmesi muhtemel başka suç duyurularıyla da birleştirileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ilk etapta Jan Böhmermann'ın ZDF'de yayınlanan ‘Neo Magazin Royale' adlı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında okuduğu şiirin görüntülerinin isteneceği ve Adalet Bakanlığı'na Türkiye'nin suç duyurusunda bulunup bulunmadığının sorulacağını öğrenildi.

Soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceğinin bilinmediğini aktaran Spiegel Online, uzmanların Jan Böhmermann'ın gerçekten hapis cezasına çarptırılmasını zayıf bir ihtimal olarak gördüklerini, okunan şiirin hakaret olduğu tespitinin yapılmasının politik tartışma başlatacağı görüşünde olduklarını aktardı.

Soruşturmanın davaya dönüşmesi için Türk hükümetinin başvurusu gerekiyor. Ceza kanununun 104-a maddesi gereğince, yabancı ülkelere karşı işlenen suçların takibi için o ülke hükümeti tarafından başvuru yapılması buna ilaveten de Federal Hükümetin izin vermesi gerekiyor.
 

Program silindi

 

Jan Böhmermann, ZDF'de 31 Mart tarihinde yayınlanan ‘Neo Magazin Royale' adlı programda söz konusu şiiri okumuş, tepkiler üzerine YouTube, hem de ZDF kanalının sayfasından silinmişti.

 

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