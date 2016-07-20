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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Erdoğan'a Putinleşmeme uyarısı

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye'de darbe girişimi sonrası hükümetin başlattığı operasyonlar nedeniyle endişeli. Parlamenterler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Putinleşmeme" uyarısında bulundu.

20 Temmuz 2016 01:04


Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'de darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeleri ele almak üzere salı günü olağanüstü bir oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan AP Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, Türkiye'de hükümetin darbe girişimi sonrası gözaltı ve görevden almalara ilişkin operasyonlarına atıfta bulunarak Erdoğan'a 'Putinleşmeme' uyarısında bulundu. Brok, "Erdoğan ile Putin arasında somut bir görüşme tarihinin planlanmış olduğunu görünce, bu görüşmenin otokratlar festivali için olmadığının farkındayım" dedi.

Elmar Brok, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'la birlikte Türkiye'de darbe girişimi sonrası gelişmelerin kaygı verici olduğunu dile getirdi. Brok ve Hahn, darbe girişiminden sorumlu tutulan kişilere dair listenin daha önceden hazırlanmış olabileceğine dikkat çekti. Brok, ‘darbeden bir karşı darbe yaratılabileceği’ izlenimi taşıdığını kaydetti.

"Ekonomi AB'ye bağımlı"

Brok ayrıca Türk ekonomisinin Avrupa Birliği'ne olan bağımlılığına dikkat çekti. Avrupalı parlamenter, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreceli popülaritesinin, Türk ekonomisinin gelişimi üzerinde etkisi olduğunu ancak Türk ekonomisinin de yine öncelikli olarak AB'ye bağlı olduğunu ifade etti. Brok, bu nedenle AB'nin mülteci krizi nedeniyle Türkiye'ye bağımlı olduğunu düşünmemesi gerektiğini durumun tam tersi olduğunu belirtti. AB'nin bu konuda özgüvenle hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oturumda yer alan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de darbe girişiminin Türkiye'yi Putinleştirmek adına kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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