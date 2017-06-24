"Erdoğan'a, Partili Cumhurbaşkanı olduktan sonra en ağır darbe 'Adalet Yürüyüşü' oldu"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Yürüyüşü’ne ve kendisine eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Özel, “Partili Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisine en ağır darbe bu yürüyüş oldu” dedi.

Erdoğan’ın artık eski kalabalıkları toplayamadığını, söyleyen Özel, “Türkiye’nin gündemini belirleyemiyor. Bu yürüyüşten son derece rahatsız” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Adalet Yürüşü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüyüş ve kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. “Genel başkanın çağrısını dinledi geliyor sandık ama Kahramankazan’dan dönmüş. Buraya gelip vatandaşın adalet arayışına bir yanıt verecek mi diye düşündük” diyen Özel, Erdoğan’ın eski kalabalıkları toplayamadığını, boş masalara konuştuğunu söyledi. Özel, “Türkiye’de siyasetin dengeleri, Erdoğan’ın kimyası değişti. Bu yürüyüşten müthiş derecede rahatsız, Türkiye’nin gündemini kendisi belirlemeye alışmış, bununla övünen birisi, 7 Haziran seçimlerinden ve referandumdan önce olduğu gibi partisinin başına geçtikten sonra eski günlerine kavuşacağını düşünüyordu. Partili Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisine en ağır darbe. Gündem, Adalet Yürüyüşü” dedi.

‘Oyuna gelmeyiz’

Erdoğan’ın geçen hafta TBMM’de yaptığı pek de haber olmayan bir konuşmanın bir kısmını aldığını söyleyen Özel, şunları kaydetti: “İki iftardır konuşmayı sağır sultana duyurdu. Nedir konuşma? ‘Madem ülkeyi bu kadar dürüst yönetiyorsanız, bir tek yüzükle siyasete girdim diyorsunuz, bu mal varlığını nasıl edindiniz’ sorusu. 3.5 milyarlık kişisel serveti söz konusu olmuş, liderler arasında da tartışma konusu olmuştu. Şimdi, bu konuyu birbirine bağdaştırıp yeni bir gündem yaratmaya çalışıyor. Yaptığı iş tek kelimeyle Adalet Yürüyüşü’nün önüne çukur kazmaktır, Adalet Yürüyüşü’nü bir polemik çukuruna düşürmek istiyor. Oradan yeniden kendi yarattığı polemiklerle gündemi belirlemek istiyor. O çukura düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz, Türkiye’de daha uzunca bir süre ilk gündem olarak Adalet Yürüyüşü olacak.”

Erdoğan’ın açtığı dava için “vız gelir, tırıs gider” diyen Özel, şöyle konuştu:

“‘Yenikapı ruhu ortadan kalktı’ diyor. Yenikapı ruhunu bozan birisi varsa, ülkenin tam yarısına terörist diyenlerdir. Ertesi gün Genel Başkan’a Meclis’teki tutumumuz için telefon açarken, bu noktaya savrulduysa bunun bir tane sebebi var, o da 15 Temmuz’dan kendi darbesini yaratmaya çalışırken suçüstü yakalanmasıdır. 20 Temmuz OHAL darbesini suçüstü yaptık, kime saldıracağını bilmiyor. Suçüstü yapılan kontrollü darbe, kontrolsüz sinir nöbetlerine sebebiyet veriliyor.”