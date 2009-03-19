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Yaşam

Erdoğan'a özel ‘Amca' marka kıyafet

Ramsey giyim firması, Başbakan Erdoğan için ‘Amca’ markalı özel kıyafetler üretiyor.

19 Mart 2009 02:00

Ramsey giyim firması, Başbakan Erdoğan için ‘Amca’ markalı özel kıyafetler üretiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Ramsey giyim firmasının sahibi işadamı Remzi Gür'ün, geçen aralık ayında doğum yapan büyük kızı Yasemin Solmaz, `Amca' diye hitap ettiği Erdoğan için aynı adı taşıyan özel marka yarattı.

Ramsey markalı gömlek, pantolon, ceket ve paltolar giyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için, Gürmen Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihracat direktörlüğünü yapan Yasemin Solmaz, tarafından `Amca' etiketi taşıyan kıyafetler hazırlandı. Erdoğan, Denizli'deki kapalı pazaryerinde TOKİ'nin toplu açılışında paltosunu çıkartırken, `Amca' markalı özel etiket gözlerden kaçmadı.

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