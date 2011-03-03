-ERDOĞAN'A "ONYILIN DEVLET ADAMI" ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'da yerleşik Uluslararası Ortadoğu ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nün, kendisine ''Onyılın Devlet Adamı Ödülünü'' vermeyi kararlaştırdığını memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Başbakan Erdoğan ile Slovenya Başbakanı Borut Pahor, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Başbakan Erdoğan ile Slovenya Başbakanı Pahor, Türkiye ve Slovenya arasında Stratejik Ortaklık Belgesi'ni de imzaladı. Başbakan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, dost ve müttefik Slovenya'nın Başbakanı Pahor'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Özellikle bu kısa dönemde attığı önemli adımlarla gerçekten Slovenya'nın gelişmesine önemli katkıları olan değerli mevkidaşımızın bu ziyaretiyle, gerek bugün Ankara'da gerekse yarın İstanbul'da yapılacak iş konseyi toplantısı ile ilişkilerimizin çok daha farklı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz'' dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Slovenya özellikle özellikle siyasi noktada, AB ile ilişkilerimizde bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan, sürekli yanımızda olan, desteğini gerçekten güçlü bir şekilde bizlere veren bir ülke. Ve önümüzdeki süreçte de yine bu desteğini vereceğine inandığım, bundan şüphe duymadığım bir ülke. Böyle güçlü bir başbakana sahip olmasından ayrıca mutluyum.'' -''ONYILIN DEVLET ADAMI ÖDÜLÜ''- Başbakan Erdoğan, Slovenya'da yerleşik Uluslararası Ortadoğu ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nün, kendisine ''Onyılın Devlet Adamı Ödülünü'' vermeyi kararlaştırdığını memnuniyetle öğrendiğini ve bundan dolayı şükranlarını sunduğunu kaydederek, Slovenya'ya yapacağı ziyarette söz konusu ödülü almayı öngördüğünü söyledi. Slovenya'nın öncülüğünde başlayan ve Gazze'ye yönelik saldırılarda çeşitli uzuvlarını yitiren Gazze'li çocukların rehabilitasyonunu amaçlayan projeye Türkiye'nin de katkı verme kararı aldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, ''Bu bağlamda sizlerin aracılığıyla tüm dünya kamuoyunu bu önemli konuya duyarsız kalmamaya çağırıyor, sayın Pahor'un nezdinde değerli katkılarından ötürü tüm Slovenya halkını en içten duygularımla kutluyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu ziyareti, ortak demokratik değerler etrafında birleşen milletlerimiz arasında samimi dostluk bağlarının güzlenmesi açısından da önemsiyorum. Fevkalade olumlu seyretmekte olan mevcut ilişkilerimizin olumlu seyretmesine ve başta AB olmak üzere, uluslararası yakın diyalog açısından, işbirliğimiz açısından daha ileriye bu birlikteliğimizin gideceğine inanıyorum. İmzaladığımız Stratejik Ortaklık Belgesi bunun teyidi olmuştur. Bununla birlikte önümüzdeki sürece yönelik atılacak adımları böylece planlama fırsatını bulacağız...''