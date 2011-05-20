'Erdoğan'a küfür ettiği için Kılıçdaroğlu'na yumurta attım'

T24

Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, kalabalığın arasında bulunan 30 yaşındaki Erdem Balcı, parti otobüsüne doğru yumurta fırlattı. Bunun üzerine bu kişi ile partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, alanda bulunanları sakinleştirmeye çalışarak, ''Bir şey yapmayın. Demokrasi bu arkadaşlar. Hiçbir kimseye kızmayacağız. Bizi protesto edenlere de herkese de saygı duyacağız'' diye seslendi.Polisler tarafından hemen gözaltına alınan Balcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Balcı, sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Balcı'nın ifadesinde, ''Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür ettiği için benim de zoruma gitti, bu yüzden yumurta attım'' dediği öğrenildi.Öte yandan ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Balcı'nın sabah saatlerinde de bir arkadaşına ''Kılıçdaroğlu ilçede durursa yumurta atacağım. Durmazsa arabasının önünü keseceğim'' dediği öne sürüldü.Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretini tamamladıktan sonra kentten ayrılırken havaalanında gazetecilerin "yumurta atılması"na ilişkin sorularını yanıtladı.Kemal Kılıçdaroğlu, "Yumurta attı galiba, ben farkında değildim ama sonuçta atabilir, demokrasidir. Ona karışılmamasını, yumurta atana bir darp uygulanmamasını istedim, rica ettim" dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ milletvekili adayı Ali Özcan’ın da olaydan sonra yumurta atan kişiyle görüştüğünü ve olayın kapandığını belirtti. Kılıçdaroğlu, kendisine yumurta atan kişiden şikayetçi olmayacağını da söyledi.Kılıçdaroğlu, "yumurta atan kişinin hangi partili olduğu" sorusuna ise "Bunu bilmiyorum ama CHP’li olmadığı kesin" karşılığını verdi.