Erdoğan'a 'Komünizme hakaret' davası

Avukat Sedat Vural, Başbakan Tayyip Erdoğan aleyhine ‘komünizme hakaret' davası açtı



Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesini veren avukat Vural, Başbakan Erdoğan’ın 19 Ekim 2008 tarihli gazetelerde yer alan, “Efendim işte bu iktidarda yolsuzluklar var… (Ne olmuş, yolsuzluk nerede var, göster bakayım) dediğin zaman ne yapıyorlar iftira at, tutmazsa iz bırakır. Teknikleri bu. Geçmişte komünistler öyle yapardı.” sözlerinin kendisine yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.



Vural, Medeni Yasa'nın 24-25, Borçlar Yasası'nın 49. maddeleri gereği, Başbakan Erdoğan’ın kişilik hakkına saldırdığını ve bu hukuka aykırılığın tesbitini talep etti.

