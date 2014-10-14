Erdoğan'a kına gönderen şehit babasına hapis cezası

Diyarbakır'da 16 Kasım 2013 tarihinde, Şivan Perver ile kucaklaşan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı açıklamayla tepki gösteren Şehit Aileleri Federasyonu eski Başkanı Mehmet Gençer, 'Kamu görevlisine hakaretten' 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gençer'in cezası, 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA'nın haberine göre, oğlunu ve yeğenini şehit verdiğini belirten Mehmet Gençer, 14 Temmuz 2014 tarihinde beraberinde eşi Nebahat Gencer ile birlikte Kırıkkale Postanesi'ne giderek, TBMM'den çıkan çözüm süreci ile ilgili son yasaya tepki gösterdiğini belirtip, elindeki poşette bulunan ve hacılıktan getirdiğini söylediği 1 kilo kınayı Erdoğan'ın ev adresine gönderdi.

Gençer, "Bu yasa ile Hükümet'in TC Devleti'ni terör örgütü PKK ile mupatap etmişlerdir" diyerek basın açıklamasında bulundu. Bunun üzerine Gencer hakkında 'Kamu görevlisine hakaret ettiği' iddiasıyla Kırıkkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Hakaret etmemiştim'

Davanın bugün görülen son duruşmanına sanık Mehmet Gençer ve avukatı Yavuz Kuzucu katıldı. Şehit babası Mehmet Gençer mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başbakana hakaret ettiğim iddiası ile aleyhime açılan dava bugün neticelenmiştir. Mahkemenin verdiği karara göre bir yıl hapis cezası verilmiştir. Bu ceza 5 yıl ertelenmiştir. Bu kararı kabul etmiyorum. Çünkü ben hakaret kasdı ile konuşma yapmamıştım. Hakaret de etmemiştim. Ama 'hakaret etti' diye, bir ses kesme davası açıldı. Bu kararı suçsuz bir insan olarak kabul etmiyorum."