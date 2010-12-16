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Politika

ERDOĞAN'A KEMAL TÜRKLER SORUSU TBMM (A.A)

16 Aralık 2010 14:35

-ERDOĞAN'A KEMAL TÜRKLER SORUSU TBMM (A.A) - 16.12.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler cinayetinin ''gerçek faili'' olduğunu belirttiği Ünal Osmanağaoğlu'nun yurt dışından iadesi konusunda işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Anadol, Başbakan Recep Tayyip Eroğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Osmanağaoğlu'nun ''karıştığı birçok olaydan sonra yurt dışına kaçırıldığını'' iddia etti. Osmanağaoğlu'nun Almanya ve İsveç'te uyuşturucu suçundan cezaevinde yattığını belirten Anadol, Osmanağaoğlu'nun yakalanması için kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını, tutuklu olduğu sürede iadesinin talep edilip edilmediğini sordu. Anadol, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise Osmanağaoğlu'nun 1999 yılında cinayetin faili olarak yakalandığı sırada Kuşadası'ndaki bir milli parkta işletmecilik yaptığı ve bu işi 7 yıl sürdürdüğü iddiaları konusunda bilgi istedi.

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