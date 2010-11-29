-ERDOĞAN'A ''KADDAFİ İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ'' VERİLDİ TRABLUS (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Kaddafi İnsan Hakları'' Ödülü verildi. Erdoğan, Radison Sas Oteli'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''Kaddafi İnsan Hakları Ödülü''nü almaktan büyük memnuniyet duyduğu ifade etti. 1989 yılından bu yana her sene dünyanın dört bir yanından çeşitli şahsiyet, grup ve kuruluşlara verilen ''Kaddafi İnsan Hakları Ödülü''ne bu yıl kendisinin layık görülmüş olmasından dolayı Uluslararası Komiteye de şükranlarını sunan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Şahsımdan ziyade, ülkem ve milletim adına teslim aldığım bu ödülün, bölgesel ve küresel ölçekte, insan hakları noktasındaki mücadelemizi teşvik edeceğinden emin olabilirsiniz. Bu vesileyle bölgesel ve küresel ölçekte işbirliğinin geliştirilmesi yönünde gösterdiği gayretlerden ötürü Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye şükran ve takdirlerimi ifade etmek isterim. Bu Ödül Töreni ve Avrupa Birliği–Afrika Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Libya'da, bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik için ayrıca müteşekkirim. '' -KELEBEK ETKİSİ TEORİSİ- Erdoğan, bilim adamlarının, dünyanın herhangi bir yerinde, bir kelebeğin kanat çırpışlarının dalga dalga büyüyerek dünyanın başka bir yerinde fırtınaya sebep olduklarını iddia ettiklerini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Esasen bugün, 'Kelebek Etkisi Teorisi'nin başta ekonomi olmak üzere çok farklı alanlarda tezahür ettiğini görüyoruz. Bir yerdeki ekonomik kriz, dalga dalga büyüyerek dünyayı etkisi altına alabiliyor. Uzak ülkelerdeki bir afet, bir terör eylemi, bir çatışma, anında ülkelerimizin ekonomisini etkileyebiliyor. Uzak kavramı bugün artık düne göre çok büyük farklılık arz ediyor. Dün bize uzak gibi görünen coğrafyalar, bugün artık bir kaç saatlik uçuşla erişebileceğimiz yerlere dönüştü. Libya'nın bir bölgesi olan Fizan, bugünün Türkçesinde dahi, uzaklığı ifade etmek, ulaşılamaz bir mekanı ifade etmek için kullanılıyor. 100 yıl önce ulaşılamaz gibi görünen Libya'ya, Fizan'a bugün artık bir kaç saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşmak mümkün hale geldi. Asıl önemlisi, farklı toplumlar, farklı kültürler arasındaki duygusal ve psikolojik mesafe, her gün biraz daha azalıyor. Bize uzakmış, yabancıymış gibi görünen şeylerin aslında hiç de öyle olmadığını artık daha net bir şekilde görüyoruz. Bu gerçek bize yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandırıyor. İletişim ve ulaşımdaki bu baş döndürücü değişim, bizim ortak medeniyetimizin en önemli unsurları olan kardeşlik, komşuluk ve dayanışma kavramlarının da sınırlarını genişletti. Bugün artık, dünyanın neresinde olursa olsun, kardeşlerimizin, dostlarımızın acı ve sevinçlerinden anında haberdar olabiliyoruz.'' -''KOMŞUSU AÇ İKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR''- Başbakan Erdoğan, Suriye, Ürdün ve Lübnan ile Libya ile de vizeleri kaldırarak, adeta ülkeler arasındaki 100 yıllık hasrete son verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Şu anda, Libyalı kardeşlerimiz diledikleri gibi Türkiye'yi ziyaret ediyor, bizim vatandaşlarımız da serbestçe Libya'ya gelebiliyor. İş adamlarımız, ceplerine pasaportlarını koyarak, iki ülke arasında rahatça seyahat edebiliyor. Hafta içinde, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizim medeniyetimiz bize şunu emrediyor, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Konya'da bu emre ne kadar muhatap isek hiç kuşkusuz sizler de burada, Trablus'ta, Bingazi'de, Tobruk'ta, Sirte'de aynı emre muhatapsınız. Biz, Türkçe olarak, 'ev alma komşu al' derken sizler, Arapça olarak 'el caarr, kabled daar' diyorsunuz ve aslında aynı şeyi söylüyoruz. Bizler, bir vücudun azaları gibiyiz. Vücudumuzun bir parçasında sorun olduğunda bütün bir vücudumuz sorun yaşıyor. Bu yerküre gemisinde ortak bir kaderle hareket ediyoruz. Barış, adalet, kardeşlik, dayanışma hepimizin ortak menfaatidir.''