-ERDOĞAN'A İSLAM DÜNYASI MÜMTAZ ŞAHSİYET ÖDÜLÜ KUVEYT (A.A) - 10.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri insanlık dışı yöntemlerle katlettiğini, Akdeniz'de korsanlık yapıp, yardım gemisine saldırarak 9 Türkü şehit ettiğini, çilek tarlalarında, okullarda, oyun parklarında, hastanelerde çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden acımasızca cana kıydığını belirterek, ''Biz bunu görmezden, duymazdan geleceğiz öyle mi? Herkes susabilir, herkes tepkisiz kalabilir, herkes susarak onaylayabilir, ama biz susmayız, susamayız ve emin olunuz susmayacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Şeyh Fahad el-Ahmed Uluslararası Hayır İşleri Ödülü Kurulunca kendisine verilen İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü'nü, Mariott Oteli'nde düzenlenen törenle aldı. Törende yaptığı konuşmada, ''Bu bölgede bizim coğrafyamızda bütün bu yaşanan acılara karşı tepki verdiğimizde, sesimizi yükselttiğimizde birileri çıkıp bunu sorgulamak gibi, bunu eleştirmek gibi bir yanlışın içine düşüyorlar'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bize söyledikleri şu; 'Gazze'de bırak çocuklar ölsün, sen sesini çıkarma. Gazze'de abluka devam etsin sen bunu görme. Akdeniz'de korsanlık olsun, Akdeniz'de insanlara yardıma giden yardım gemisine korsanlar çıksın ve 9 kişiyi şehit etsin sen bunu duyma. Kudüs üzerine planlar var, sen bunu işitme. Bağdat'a kayıtsız kal, Kabil'i umursama, Darfur'u hissetme'. Bize şunu da söylüyorlar. 'Bak' diyorlar, 'Bütün dünya buna kayıtsız kalıyor. Bütün dünya susuyor. Bütün dünya tepkisiz. Bütün dünya bunu görmüyor, duymuyor, hissetmiyor. Öyleyse siz de sesinizi çıkarmayın' diyorlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sen benim Filistin'deki kardeşimi insanlık dışı yöntemlerle katleteceksin, biz susacağız öyle mi? Sen Akdeniz'de korsanlık yapacaksın, yardım gemisine saldıracaksın, benim 9 kardeşimi şehit edeceksin, biz buna tepkisiz kalacağız öyle mi? Çilek tarlalarında, okullarda, oyun parklarında, hastanelerde çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden acımasızca cana kıyacaksın biz bunu görmezden, duymazdan geleceğiz öyle mi? Herkes susabilir, herkes tepkisiz kalabilir, herkes susarak onaylayabilir ama biz susmayız, susamayız ve emin olunuz susmayacağız. Biz bir kalp taşıyoruz, bizim vicdanımız var. Biz insanız ve insani değerlere inanıyoruz. İnsanlığımızı, vicdanımızı her şeyin üstünde tutuyoruz. Sesi çok çıkanın güçlü olduğu bir sistemi biz asla kabul etmiyoruz. Hakkın değil gücün öne çıktığı, hukukun değil zorbalığın egemen olduğu bir düzene biz asla boyun eğemeyiz.''