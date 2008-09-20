Erdoğan'a inat bedava gazete dağıttılar

Erdoğan'ın çağrısı faşizan bir tavır



Erdoğan'ın Doğan Grubu gazetelerini boykot çağrısına Eskişehir ve Hakkari'den tepki geldi...Eskişehir'de emekli bankacı Recai Sara, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yolsuzluk ‘Medyaya boykot’ çağrısına tepki olarak, satın aldığı gazeteleri semt pazarında bedava dağıttı.Evli 4 çocuk babası emekli banka müdürü Recai Sara, oturduğu 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki bir marketten Doğan Grubu’na ait Hürriyet, Milliyet, Posta ve Vatan gazetelerinden toplam 50 gazete alarak bunları eşi Fatma Sara ile birlikte semt pazarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Uzun yıllardır Milliyet okuru olduğunu söyleyen Recai Sara, Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendirdi. Sara şunları söyledi:“Özgür basının susturulduğu bir ülkede çocuklarımın geleceği için kaygı duyuyorum. Bunun için Başbakanın talihsiz açıklamalarına en güzel cevabı daha fazla gazete okunmasını sağlamakla veriyorum. Başbakanımızın ‘Almayın’ dediği gazeteleri bütçemin el verdiği ölçüde okumaları için insanlara ücretsiz dağıtacağım. Demokratik, çağdaş, özgür basının susturulmadığı bir ülke özlemimi bu şekilde dile getiririyorum. Başbakanın açıklamalarının 2008 Türkiye’sine yakışmadığına inanıyorum.”Fatma ve Recai Sara çiftinin dağıttığı gazeteleri alan pazarcı esnafı ise Başbakan Erdoğan’ın boykot çağrısını dikkate almayıp kendi gazetelerini okumaya devam edeceklerini söyledi.Hakkarili esnaf Ahmet Korkmaz da bayiden satın aldığı gazeteleri, sokakta ücretsiz dağıttı.Hakkari’de 14 yıldır kırtasiye ticareti yapan Ahmet Korkmaz, kendi ifadesiyle “Başbakan Erdoğan’ın faşizan tavrı” karşısında tepkisini, Doğan Grubu'na ait gazeteleri bayiden satın alıp, ücretsiz dağıtarak koydu. Gazetelerin öğleden sonra geldiği Hakkari'deki 3 bayii dolaşan Ahmet korkmaz, bulabildiği Hürriyet, Milliyet, Vatan ve Radikal olmak üzere 10 kadar gazeteyi satın aldı. Korkmaz, daha sonra bu gazeteleri caddede isteyenlere ücretsiz dağıttı.Deniz Feneri yolsuzluğu haberlerinin ardından Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların halkın büyük tepkisine neden olduğunu belirten Korkmaz, başlattığı eylemle ilgili de şunları söyledi:“Yolsuzluk varsa herkes bilmeli, sorgulanmalı. En başta da bu görev Başbakan’a düşer. ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ ama Başbakan'ın mantığına göre; kendisini öven medyaya evet, kendisini eleştirene hayır. Onun mantığına göre kendisini eleştireng azetelerin satılmaması gerekir. Böylesi faşizan bir uygulama içerisine giriyor. Bizim tepkimiz de bu nedenle.”Yolsuzlukları ortaya çıkaranı herkesin alkışlanması gerektiğini söyleyen Ahmet Korkmaz, “Fakat Başbakan diyor ki; ülkede benim ve partimle ilgili yolsuzluklar yazılmasın. Bunlar yanlış şeyler. Vatandaş ülkedeki gerçekleri görmek zorundadır. Bir Deniz Feneri olayı ortaya çıktı. Avrupa’daki vatandaşlarımızdan toplanan büyük paralar çarçur edildi, AKP’nin kontrolündeki insanlara gitti. Onlar zenginleşti. Fakir fukaraya dağıtılmadı” diye konuştu.Kırtasiyeci Ahmet Korkmaz, bugün yaptığı gibi her gün Doğan Grubu'na ait gazeteleri parasını ödeyip satın alarak halka dağıtmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.