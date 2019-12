Erdoğan'a ilginç konuk!

Başbakan Tayyip Erdoğan, ülkesinde soykırım yaptığı gerekçesiyle tutuklanması istenen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in yardımcısıyla görüşecek



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP grup toplantısının ardından ülkesindeki soykırımdan sorumlu tutularak tutuklanması istenen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in kıdemli yardımcısı Ali Osman Taha ile görüşecek. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Beşir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım iddialarıyla tutuklama emri çıkarılmasını istemişti.

Erdoğan’ın İsrail’e yönelik “Gazze’de sivil halk ölüyor” şeklindeki sert eleştirilerinin ardından hakkında, insanlığa karşı suçlar ve soykırım iddialarıyla tutuklama emri çıkarılması istenen Beşir’in yardımcısını kabul etmesi dikkati çekti.

Beşir, 21 Ocak 2008’de Türkiye ziyarette bulunmuş ve insan hakları örgütlerince, soykırım sanığı iki yetkilinin yargılanmasına izin vermediği gerekçesiyle protesto edilmişti. Beşir, ülkesinin Darfur bölgesinde Arap olmayan nüfusu ve Hıristiyan Afrikalıları yok etmekle suçlanıyor.



Başbakan Abbas’la görüşecek



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Ankara’ya gelecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği öğrenildi.

Hamas yanlısı bir politika izlemekle eleştirilen Erdoğan’ın, bu hafta sonu Gül’ün davetlisi olarak Ankara’ya gelecek olan Abbas’la bir görüşme yapacağı belirtildi. Erdoğan’ın görüşmede Abbas’a, daha önce de ilettiği El Fetih ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi talebini yineleyeceği kaydedildi.

Abbas, geçen hafta başı Davos’taki “onurlu” tavrından dolayı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İslam dünyasının her tarafından çok olumlu tepkiler aldıklarını iletmişti. Erdoğan, Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Benim için mağdur olmuş her Filistinli aynıdır. Ayrım yapılamaz” diyerek, Hamas ve El Fetih arasındaki ayrılığın bir an önce son bulması gerektiğini belirtmişti.