Erdoğan'a Hitler benzetmesine soruşturma açıldı

Tekirdağ'da Gezi Parkı protestoları sırasında bir apartmandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Adolf Hitler'e benzeten pankart açan 3 kişi hakkında 'kamu görevlisine hakaretten' soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gezi Parkı protestoları sırasında O.G., M.A. ve AY.K. isimli gençler bir apartmandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Hitler'e benzeten pankart açmıştı.

Gençlere müdahale etmeyen polis ekipleri, pankartı açanları kamerayla görüntüledi.

Emniyette öncesi gün ifadeleri alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığı O.G., M.A. ve AY.K. hakkında kamu görevlisine hakaretten soruşturma açtı.