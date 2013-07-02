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Politika

Erdoğan'a Hitler benzetmesine soruşturma açıldı

Emniyette öncesi gün ifadeleri alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

02 Temmuz 2013 12:56

Tekirdağ'da Gezi Parkı protestoları sırasında bir apartmandan Başbakan Recep Tayyip ErdoğanAdolf Hitler'e benzeten pankart açan 3 kişi hakkında 'kamu görevlisine hakaretten' soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gezi Parkı protestoları sırasında O.G., M.A. ve AY.K. isimli gençler bir apartmandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Hitler'e benzeten pankart açmıştı.

Gençlere müdahale etmeyen polis ekipleri, pankartı açanları kamerayla görüntüledi.

Emniyette öncesi gün ifadeleri alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığı O.G., M.A. ve AY.K. hakkında kamu görevlisine hakaretten soruşturma açtı.

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