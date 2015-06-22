Erdoğan'ın 'ucube' dediği eserin heykeltıraşına, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi!

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Aksoy, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İnsanlık Anıtı adlı eserine 'ucube' diyerek hakaret gerekçesiyle açtığı davadan 10 bin TL tazminat kazandı. Davanın ardından çıkan kararla ilgili gazetecilerin, “Davada kazandığınız parayla yeni heykeller yapacak mısınız?" sorusunu Aksoy'un “Haram parayı heykele yatırmam" şeklinde yanıtlaması iddianamede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla sunduğu şikayet dilekçesinde, heykeltıraş Mehmet Aksoy'a 10 bin TL tazminat ödemesine karar verildiği anlatıldı. Dilekçede, henüz kesinleşmeyen karardan yola çıkılarak sorulan soruya verdiği yanıtla heykeltıraş Aksoy’un Erdoğan'a hakaret ettiği ifade edildi.

'Hapis kararı, bana iyi gelir de hukuka iyi gelmez'

Konuyla ilgili T24'e açıklamalarda bulunan Mehmet Aksoy "Bugün haberim oldu. Kaç yıl isteniyormuş hakkımda? Bu ara kendimi yorgun hissediyordum, biraz dinlenmek iyi gelir. Küçük küçük ahşap heykeller yaparım oturduğum yerde. Belki resim yapar, hapisten ressam Mehmet Aksoy olarak çıkarım. Şaka bir yana, sanatçının süreci ve özgürlüğü yok edilemez. Yeni ucubeler yapmaya devam edeceğim, daha çok heykele nefes ve ruh vereceğim. Türkiye adalet sisteminde, bu kararı onaylayacak bir hakim olduğunu sanmıyorum. Karar çıkarsa, bu bana iyi gelir de hukuka iyi gelmez! Hukuksever, vicdanlı, aklı selim hakimlere güveniyorum" dedi.

'Tazminat, emek karşılığı kazanılan bir para olmadığı için...'

Heykeltıraş Mehmet Aksoy, savcılık ifadesinde, “Kars'ta İnsanlık Anıtı isimli bir heykel yaptım. O tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan bu heykele 'Ucube' dediği için Erdoğan aleyhine tazminat davası açtım. Lehime 10 bin TL tazminata hükmedildi. Gazetecilerle röportaj esnasında 'Ucube heykeller yapmaya devam edeceğim' dedim. Onlar da 'Bu parayı heykele mi yatıracaksınız?' diye sordular. Ben de 'Haram parayı heykele yatırmam' şeklinde bir cevap verdim. Meslek hayatım boyunca 10 bin ton taşı yonttum. Yaptığım iş ciddi emek isteyen bir iş. Ekmeğimi taştan çıkaran bir insanım. Hatta yaklaşık 8 yıldır atölyemde ve arabamda 'Kara para değil, taş aklıyoruz' şeklinde bir slogan bulunur. Buradaki kastım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret değildi. Bu para herhangi bir emek ve ter karşılığı kazanılan bir para olmadığı için bu tabiri kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüphelinin 'Haram parayı heykele yatırmam' şeklindeki ifadesiyle Cumhurbaşkanı'nın kazancını gayrimeşru yollardan elde ettiğinin ima edildiği, bu nedenle şüphelinin eyleminin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

Mehmet Aksoy'un Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. İddianame kabul edilirse, Aksoy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık döneminde Kars'ta yaptığı mitingte (8 Ocak 2011’de) , “İnsanlık Anıtı” adlı heykele 'Ucube' demiş ve anıt daha sonra yıkılmıştı. Bunun üzerine, avukatları aracılığıyla Erdoğan aleyhine tazminat davası açan heykeltıraş Mehmet Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kars'ta yaptığı heykele 'Ucube' diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminat kazanmıştı.