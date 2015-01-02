Erdoğan’a hakaretten alındı, polise hakaretten tutuklandı

Osmaniye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ediği iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Halit M., daha sonra polise hakaret ettiği ileri sürülerek tutuklandı.

Osmaniye’de polislerle tartışan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Halit M., savcı tarafından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretle suçlandı. Ancak savcı daha sonra mahkemeye sevk kararında genci “görevli memura hakaret” ile suçladı.

CNNTürk’te yer alan habere göre Halit M.’nin avukatı Ahmet Yılmaz şunları söyledi:

“Müvekkilim önce savcılık aşamasında TCK 299 kapsamında yani 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dolayı sevk yapıldı. Daha sonra ise kamuoyuna yansımasından mı kaynaklandı bilemiyoruz savcı gelip sevkini değiştirip 'görevli memura hakaret'ten dolayı sevk yaptı.

“Mahkeme de 'görevli memura hakaretin üst sınırı beş yıl' demek suretiyle tutuklanmasına karar verdi. Kaçma şüphesi yoktu, adresi belliydi, Çukurova üniversitesinde öğrenciydi. Yarın Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunacağız."