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Dünya
Deutsche Welle

'Erdoğan'a hakaret' yasasının feshi için taslak hazır

Alman Adalet Bakanlığı'nın ceza hukukundaki yabancı devlet adamlarına hakaret yasasının feshi için hazırladığı taslak basına yansıdı.

28 Nisan 2016 22:34


Alman mizahçı Jan Böhmermann hakkında, kamuoyuna 'Erdoğan şiiri' olarak yansıyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren ifadelerin yer aldığı şiirle ilgili soruşturma sürerken, Alman Adalet Bakanlığı, ceza hukukunun ilgili maddesinin feshi için harekete geçti.

Bakanlığın basına yansıyan taslağında, “Yabancı devlet temsilcilerinin hakarete karşı özel bir korumaya ihtiyacı olduğu görüşü çağa uygun düşmüyor” ifadesi yer alıyor. Taslakta ayrıca yabancı devlet başkanlarının suç duyurusunda bulunması halinde sürecin başlaması için Alman federal hükümetinin onayını gerektiren yasanın da feshedilmesi öngörülüyor.

SPD öne çekmek istiyor

Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında Ankara'nın suç duyurusu üzerine yapılan istişareler sonucu Başbakan Angela Merkel adli mercilerin harekete geçmesi için izin vermişti. Merkel, aynı zamanda bu karardan bağımsız olarak hükümetin, 103'üncü maddenin 2018 yılında feshi için çalışmalar yapacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler Alman Ceza Yasası'nın, yabancı devlet başkanlarına hakareti düzenleyen 103'üncü maddesiyle ilgili tartışmaları tetiklemiş, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasanın 2018'den önce feshedilmesi için harekete geçmişti.

102 ve 104'üncü maddeler kalacak

SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas'ın hazırladığı tasarıda, yabancı devlet organları ve temsilcilerine saldırı suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 102'nci maddesi ile yabancı devletlerin bayrakları ve egemenlik sembollerine hakaret suçunu düzenleyen 104'üncü maddeye dokunulmaması, ancak adli süreç için federal hükümetin onay vermesi şartının feshedilmesi öngörülüyor.

Adalet Bakanlığının taslağının önce ilgili bakanlıklar tarafından onaylanması gerekiyor. Tasarının ne zaman Bakanlar Kurulu'na sunulacağı ise bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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