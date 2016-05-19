‘Erdoğan’a hakaret şiiri yarışması’nın eski belediye başkanı kazandı

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının" galibini açıkladı.

Douglas Murray, beş mısralık esprili şiir yarışmasını, eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın kazandığını duyurdu.

Murray, iktidardaki Muhafazakar partinin önemli isimlerinden Johnson'ın şiirine de, derginin internet sitesindeki son blog yazısında yer verdi.

The Spectator yazarı, Johnson'ın, 1000 sterlinlik para ödülünü bir hayır kurumuna bağışlayacağından da emin olduğunu söyledi.

Esasında kendisine Johnson'ınkinden "daha iyi ve daha müstehcen" şiirler gönderildiğini belirten Murray, tercihinin nedenini ise şu sözlerle özetledi:

"Benim için, İngiliz bir siyasi liderin, İngiltere'nin Ankara'da halife olduğu varsayılan bir kişiye boyun eğmeyeceğini göstermesi harika bir şey.

"Erdoğan Türkiye'de muhaliflerini hapse atabilir. Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde Erdoğan'ı eleştirenleri hapse atabilir. Ancak biz İngiltere'de özgürce yatıp kalkıyoruz.

"Hiçbir yabancı otoritenin bize, neyi nasıl düşünebileceğimizi veya ifade edebileceğimizi söylemesine ihtiyacımız yok.

"Ve yine hiçbir yargıcın (özellikle de bir Alman yargıcın) neyi eğlenceli bulabilceğimiz yolunda bize talimat vermesine de ihtiyacımız yok.”



Johnson AB karşıtı



Douglas Murray şiir yarışmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'i protesto etmek için açmıştı.

Jan Böhmermann 31 Mart'ta Almanya devlet televizyon kanalı ZDF'de yayımlanan programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler içeren bir şiire yer vermişti.

Böhmermann, Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi uyarınca‚ yabancı devlet adamına ya da organına hakaret suçundan yargılanabilir.

Bu madde üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Hakaret iftira amaçlıysa, ceza beş yıla kadar çıkıyor.

Murray daha önce yarışmanın galibininin, İngiltere'de ülkenin Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapılacak olan 23 Haziran tarihi öncesi açıklanacağını duyurmuştu.

İktidardaki Muhazafakar Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve kabinede de görev yapan Boris Johnson, "Hayır" cephesinin lideri konumunda.

Geçmişte Spectator dergisinin editörlüğünü de yapan Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Douglas Murray de önceki ayki bir yazısında İngiltere Başbakanı David Cameron'ı, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek nedeniyle eleştirmişti.