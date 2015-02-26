Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanan Onur Kılıç serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Parti Meclisi üyesi ve Birleşik Haziran Hareketi (BHH) İzmir İl Koordinasyonu üyesi Onur Kılıç tahliye oldu.



İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi Kılıç’ın geçen hafta avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itirazı reddetmişti. Kılıç’ın avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak tedbiren tahliyesini talep etmişti.



Bunun üzerine avukatlar toplu bir dilekçe hazırlamıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) İzmir şubesi, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “500 avukatın tahliye talepli dilekçesinin etkili olduğunu” belirtti.

'Laik ve Bilimsel Eğitim' eylemi öncesinde gözaltına alındı

Onur Kılıç, 12 Şubat günü İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Kılıç, emniyette ifade vermeyi reddetmişti.



Kılıç, burada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Savcı Okan Bato, Kılıç’ın ifadesini almadan tutuklanması istemiyle İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Mahkeme de Kılıç’ın tutuklanmasına karar verdi.



11 Ocak’ta İzmir’de Birleşik Haziran Hareketi tarafından düzenlenen “Laik ve Bilimsel Eğitim” eylemlerinde ‘Hırsız katil Erdoğan’ diye slogan atan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanıyordu.

