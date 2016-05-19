Erdoğan'a hakaret eden CHP'li vekilin evinin önüne dışkı döküldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun evinin önüne kimliği belirsiz kişilerce hayvan dışkısı döküldü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği 'g.zekâlı diktatör bozuntusu' sözleri büyük tepki çekmişti.



Gaytancıoğlu'nun Tekirdağ Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Sokak'ta bulunan evinin önüne gece isimleri bilinmeyen kişiler tarafından bir kamyon hayvan dışkısı dökülerek, dışkının üzerine hakaret içeren yazılı 3 tabela koyup, kayıplara karıştı.



Sabah kalktığında evin etrafının koktuğunu dile getiren Okan Gaytancıoğlu'nun eşi Sevim Gaytancıoğlu, "Gece döküp kaçmışlar. Sabah evin yan tarafına bakınca bir kamyon hayvan pisliği gördüm" dedi.



Mahalle sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir kadın ise, "Herkes kendi üzerine alınıyor. Burada zan altında kaldık. Gece dökmüşler, bizde sabahleyin gördük. Kimin için yapıldığını da bilmiyorum. Pisliğin üzerine de üç tabela koymuşlar. Tabelaların üzerinde de ağza alınmayacak yazılar yazmışlardı" diye konuştu.



Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye temizlik görevlileri tarafından pislik temizlendi.