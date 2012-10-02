Erdoğan'a göre, Meclis'in denetim yolu olan 'gensoru' TBMM'nin onurunu kırabilir!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan parlamentonun anayasal denetim yolllarından biri olan gensoru önergesi için CHP'ye, "Gensoru ile alacağını bir yol olmadığını bile bile bu yollara tevessül etmeniz TBMM’nin onuruyla oynamaktır" dedi. CHP'nin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na yönelik gensorusunu değerlendiren Erdoğan, "Gensoru oylamasında gerekli dersi alacaklar. Türkiye’nin dış politika anlayışını bu denli sulandıran muhalefet dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

Erdoğan 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısında şunları söyledi:

'CHP gensoruyu sulandırdı'

"Çok boyutlu dış politikayı küçümseyen bazı çevreler kongremize gösterilen ilgi karşısında sus pus olmayı tercih ediyorlar. Türkiye’nin ekseni de rotası bellidir. Ana muhalefet partisi dışişleri bakanımla ilgili gensoru veriyor. Gensoruyu da maalesef sulandırdınız. Gensoru ile alacağını bir yol olmadığını bile bile bu yollara tevessül etmeniz TBMM’nin onuruyla oynamaktır. Ortada dürüst gerekçeler olmadığı halde Türkiye’nin dış politika anlayışını bu denli sulandıran muhalefet dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece el kaldırıp indirecekler, veya gruplarını bile toplayamayacaklar. Gensoruları sadece vermiş olmak için veriyorlar. Bunlar bu ülkenin kalkınmasına fren olan bir muhalefettir. Varsa katkınız katkınızı söyleyin. Sosyalist enternasyonal’de bölücü terör örgütünü Filistin’deki direniş örgütüyle aynı yerde görecek kadar zavallısınız. Meclis’te kaybedeceğimiz güne üzülüyoruz. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Dışişleri ile alakalı gensoru oylamasında da gerekli dersi alacaklar. AB ile yürüttüğümüz katılım müzakerelerine bunların hiçbirisi mani değil. Ne Ortadoğu ile kardeşliğimiz Kuzey Afrika ile ilişkimizi azaltmaz."

Gensoru, Anayasa'nın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları" başlığını taşıyan 4. bölümünde düzenleniyor. Anayasa'nın 98. maddesinde parlamentonun denetim yetkisi "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır" ifadesiyle "genel olarak" tanımlandıktan sonra 99. maddede gensoru için şu hüküm öngörülüyor:

"Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir. Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukarıdaki ilkelere uygun olmak kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte belirlenir."