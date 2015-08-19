Erdoğan'a göre 'hayvandan da aşağı hain yazar ve sözde aydın güruhu' var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde artan saldırı ve çatışmalara değinirken bazı köşe yazarları ve aydınlar için, Kuranı Kerim'e gönderme yaparak "hayvandan da aşağı" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bu ihanete destek olan sözde aydın güruhu, köşe yazarları yaşanan her ölümün, dökülen her gözyaşının sorumluluğuna ortaktır. Bunlar ihanet içerisindedir. Ekmeğinin peşinde veya görevinin başında olan insanları hunharca öldüren teröristlere tek çift söz söylemeyip teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine saldıranların yeri alçaklık çukurunun en dibidir. Vatan ve millet aidiyeti olmayan bu köksüz, ahlaksız ve vicdansız güruh sanmasın ki yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Milletimiz, masum insanların ölümünü dahi kendi sapkın ideolojileri için kullanmaktan geri kalmayan Belhûm adal* güruhuna hak ettiği dersi mutlaka verecektir” dedi.

"Bir tercih yapacaksınız" diyen Erdoğan, "Ya terör örgütünün yanında ya da devletin yanında yer alacaksınız. Öleceksek bir kere ölelim, ama adam gibi ölelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9. kez muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

'Öleceksek bir kere ölelim, ama adam gibi ölelim!'

En ücra köşedeki Kürt kardeşim çocuğunu oradaki üniversiteye gönderebiliyor ama bunlar o üniversiteyi bile yakma gayreti içindeler. Onlar emri dağdan, biz ise Hak'tan ve halktan alıyoruz. Bugün önümüzde duran sorunların çözüm adresi de milletimizdir, millet iradesidir. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 yılda 260 milyar TL yatırım yaptık.

Bir tercih yapacaksınız. Ya terör örgütünün yanında ya da devletin yanında yer alacaksınız. Öleceksek bir kere ölelim, ama adam gibi ölelim

'Milletimiz, bu 'Belhum adal' güruhuna hak ettiği dersi mutlaka verecektir'

Şimdi çıkmış ne diyor? Silahlar sussun. Ne demek silahlar sussun? Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Silahı bırakıp, betonla gömeceksin. Bak dünyada bu terör örgütlerine böyle yaptırıldı. Silah gömüldü, betonlandı ve bu da tespit edildi. Silahlar ya teslim edilecek, ya betona gömülecek ya da bu ülkeyi terk edecekler.

Terörist silahı bırakacak. Sadece bırakmayacak, betona gömecek ve bu da tespit edilecek.

Şimdi çıkmış ne diyor? Silahlar sussun. Ne demek silahlar sussun? Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Silahı bırakıp, betonla gömeceksin. Bak dünyada bu terör örgütlerine böyle yaptırıldı. Silah gömüldü, betonlandı ve bu da tespit edildi. Silahlar ya teslim edilecek, ya betona gömülecek ya da bu ülkeyi terk edecekler.

Bu yönde ifadeler kullananların asıl niyetleri başkadır. Teröristlere sırtlarını dayadıklarını söyleyenler ve onları destekleyenler bu duruşlarıyla ekmeğini yediği, suyunu içtikleri vatana hançer saplamanın peşindeler. Bu ihanete destek olan sözde aydın güruhu, köşe yazarları yaşanan her ölümün, dökülen her gözyaşının sorumluluğuna ortaktır. Bunlar ihanet içerisindedir. Ekmeğinin peşinde veya görevinin başında olan insanları hunharca öldüren teröristlere tek çift söz söylemeyip teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine saldıranların yeri alçaklık çukurunun en dibidir. Vatan ve milet aidiyeti olmayan bu köksüz, ahlaksız ve vicdansız güruh sanmasın ki yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Milletimiz, masum insanların ölümünü dahi kendi sapkın ideolojileri için kullanmaktan geri kalmayan 'Belhum adal' güruhuna hak ettiği dersi mutlaka verecektir.”

O köşe yazarlarına söylüyorum. Önünde bir çok kariyeri olanlara da söylüyorum. sizin kariyeriniz, sizin kalemlerinizden akan mürekkep kandır. Benim için önemli olan şehidimin o ulaştığı makamdır.

Bugün de tek sorumluluğumuz yine milletimize karşıdır. Ama şimdi ne diyorum. Çözüm süreci artık buzdolabındadır. Milli birlik ve kardeşlik projesiyle biz yolumuza devam ediyoruz. Bu mesele kesinlikle bir al ver meselesi değildir. Bir demokrasi meselesidir. Hak ve özgürlük meselesidir. Hak ve batıl meselesidir, kalkınma meselesidir.

Terörün yolu kana ölüme çıkar. Türkiye’nin önündeki bu meselenin, birlik beraberlik kardeşlik ortak gelecek etrafında bütünleşme yoluyla çözüleceğine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Terörde ısrar edenler hak ettikleri karşılığı görmektedirler.

*A'raf Suresi 179. ayette geçen "Onlar hayvanlar gibidir, hatta onlardan da daha aşağı" anlamına gelen ifade.

